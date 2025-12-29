Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor

El impacto de las altas temperaturas comenzó a reflejarse en los centros de salud de la Ciudad, donde en los últimos días se registró un aumento de consultas vinculadas a síntomas compatibles con golpes de calor. Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) atendieron a vecinos que llegaron con cuadros de fiebre, mareos, dolor de cabeza, deshidratación e hipotensión, en un contexto que encendió una señal de alerta sanitaria, aunque sin situaciones de gravedad hasta el momento.

En el Hospital San Martín, uno de los principales centros de referencia de la ciudad, el incremento fue notorio. Mauricio Sosa, encargado de Intendencia del establecimiento, explicó que “cinco de cada veinte personas que ingresan lo hacen por síntomas asociados al golpe de calor”, y detalló que se registró “un aumento del 40% de casos en la sala 27 y en el área de emergencias”.

Una situación similar se observó en el Hospital Gutiérrez. Desde la recepción del centro asistencial indicaron que “hace varios días que vienen entrando personas con síntomas de golpe de calor”. Según explicaron, los pacientes llegan con fiebre, mareos, dolor de cabeza y presión arterial muy baja, lo que obliga a realizar controles y atención inmediata para evitar complicaciones.

En este contexto, desde la Municipalidad de La Plata señalaron que el sistema de salud local se encuentra preparado para atender este tipo de situaciones. Voceros comunales indicaron que en los CAPS “hay guardias con servicios de enfermería disponibles para los casos que se presenten”, mientras que ante episodios más complejos en la vía pública interviene el SAME.

Se prevé un período de altas temperaturas en La Plata entre el lunes 29 y el miércoles 31, con mínimas entre 22°C-26°C y máximas entre 34°C-38°C. Por tal motivo, se eleva el NAR a AMARILLO. El día más caluroso será el miércoles, con mín de 26°C y máx de 38°C. pic.twitter.com/GR4fX9XYPR — Clima La Plata (@ClimaMLP) December 29, 2025

En ese marco, se informó que hasta el momento se reportaron diez CAPS activos frente a este tipo de consultas y que, recientemente, uno de ellos asistió a una menor que sufrió un golpe de calor mientras se encontraba en una iglesia. La niña fue atendida en el CAPS 27 por personal de enfermería y también intervino el SAME, aunque no requirió internación.

Por su parte, el SAME informó que no se registraron casos confirmados como golpe de calor, aunque sí se contabilizaron nueve pacientes con síntomas compatibles asociados a las altas temperaturas: tres con cuadros de hipotensión, dos con mareos y cuatro con deshidratación. “Por ahora estamos bien, aunque habrá que ver qué ocurre cuando las altas temperaturas se sostengan en el tiempo”, advirtieron desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, profesionales de la salud remarcaron que este tipo de cuadros suele incrementarse de manera progresiva cuando las altas temperaturas se sostienen durante varios días consecutivos, algo habitual en esta época del año. Por ese motivo, insistieron en la necesidad de anticiparse y extremar los cuidados, ya que muchos de los casos atendidos podrían evitarse con medidas básicas de prevención. “La mayoría de las consultas llegan cuando el cuerpo ya está descompensado”, señalaron, y advirtieron que la detección temprana resulta clave para evitar que los síntomas se agraven.

cuidados necesarios

Ante el escenario planteado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reiteró una serie de recomendaciones para prevenir los golpes de calor, especialmente en los grupos de riesgo como niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de mantenerse bien hidratado durante todo el día, aun sin sensación de sed, y de evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad térmica.

También aconsejaron usar ropa liviana, clara y holgada, permanecer en lugares frescos o ventilados y reducir la actividad física durante las horas centrales del día. En el caso de bebés y niños pequeños, insistieron en ofrecer líquidos con frecuencia y nunca dejarlos dentro de vehículos cerrados, aunque sea por pocos minutos.

síntomas

El golpe de calor puede manifestarse a través de diversos síntomas que requieren atención inmediata. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre elevada, la piel caliente y seca, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, debilidad generalizada y descenso de la presión arterial. En casos más severos, puede provocar pérdida de conciencia.

Desde los equipos de salud insistieron en la importancia de consultar rápidamente ante la aparición de estos signos, ya que una atención oportuna permite evitar complicaciones y reduce la necesidad de internaciones.