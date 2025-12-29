En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

La falta de agua potable continúa siendo una problemática persistente y desgastante en distintos puntos de La Plata y, en las últimas horas, un nuevo barrio se sumó a la larga lista de reclamos. Vecinos de la zona de 47 entre 140 y 141, en San Carlos, denunciaron que padecen cortes casi totales del suministro desde hace años, sin respuestas concretas por parte de ABSA, pese a la acumulación de reclamos formales y actuaciones de distintos organismos.

Alejandro, uno de los frentistas afectados, aseguró que el problema se arrastra al menos desde 2016 y que, desde entonces, la situación no hizo más que agravarse. “Tenemos fallos a favor de la Autoridad del Agua en siete oportunidades, donde se constató la falta total de agua en la cuadra y se labraron actas. Pero ABSA no hace nada: cierra los expedientes o directamente no responde. Es la nada misma”, relató.

Según explicó el vecino, la empresa fue intimada en 2017, 2019, 2021, 2022 y 2023, sin que esas intervenciones se tradujeran en una solución concreta. Incluso, desde hace tres meses, los vecinos mantienen un reclamo abierto ante Defensa del Consumidor, que tampoco obtuvo respuestas. “Los operarios vinieron varias veces, midieron la presión y hay un metro, cuando lo normal debería ser 3,20. Este invierno directamente no tuvimos agua y en los últimos días hubo noches en las que no volvió en absoluto”, describió.

Alejandro sostuvo además que, pese a la falta de servicio, las boletas continúan llegando con normalidad. “Para cobrar son rápidos: te mandan facturas, mails y mensajes. Nadie debe nada, pero vivir así es insostenible. En mi caso tengo más de 800 reclamos hechos desde 2016”, afirmó.

La situación también fue descripta por Ana, vecina de 140 y 47, quien contó que vive en el barrio desde hace seis años y que los problemas comenzaron incluso antes de su llegada. “La señora que vivía acá antes se fue por el tema del agua. Yo me tengo que levantar a las cinco de la mañana para juntar un poco, porque sale apenas un hilo y no alcanza para nada”, explicó.

Durante gran parte del día, según relató, no sale agua de ninguna canilla, ni siquiera de la planta baja. “Pasa sobre todo cuando hace calor. Si refresca, aparece un poco, pero nadie sabe por qué”, indicó. Frente a ese escenario, la vecina contó que para bañarse debe recurrir a casas de familiares o amigos, ya que no cuenta con cisterna y no puede afrontar el costo de instalar una. “Hice reclamos a ABSA, pero dejé de hacerlo porque me cansa más. Nunca pasa nada”, agregó.

En este marco, una situación similar sufren Blanca y Pascuale, una pareja de jubilados que vive en 47 y 141 desde hace más de una década. “Es como un trabajo de sereno: dejamos los baldes cargando de noche, a la madrugada y a las siete de la mañana, que es cuando más sale. Después, el resto del día no sale ni un hilito”, contaron.

Con apenas cinco baldes, la pareja explicó que se bañan con un jarrito, lavan los platos con el agua acumulada y deben comprar agua potable para cocinar y beber. “No se puede vivir así. Somos jubilados, no ganamos mucho y esto no tiene solución, pese a que reclamamos muchas veces”, lamentaron.

En paralelo, a unas cuadras de la zona, Florencia Durso indicó un panorama casi calcado: “En 141 entre 52 y 54, desde octubre venimos padeciendo la falta de agua. Esto es algo que siempre sucedió pero ahora es peor” contó. Asimismo, como el resto de los frentistas, la vecina realizó varios reclamos que no tuvieron éxito, ni solución. “Desde ABSA nos dicen que les roban las bombas pero no es nuestro problema. No hay más que aire en las canillas al abrirlas. No hay inversión para la red de agua y así no se puede vivir. Con lo vital que es”, describió ofendida.

Al igual que en otros barrios platenses, los vecinos aseguraron haber realizado numerosos reclamos ante ABSA, sin obtener respuestas ni obras que permitan normalizar el servicio. Desde este medio se consultó nuevamente a la empresa prestataria del suministro por la situación en San Carlos y sus alrededores, pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta edición.