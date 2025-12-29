Alak inauguró el último tramo de la nueva avenida 44

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
El intendente, Julio Alak, inauguró este fin de semana el último tramo de la nueva avenida 44, entre 149 y ruta 2, en el marco del plan de obras públicas y mantenimiento urbano que lleva adelante la Municipalidad en más de 2 mil cuadras de todo el partido.
Con la ejecución —que se sumó a que la Comuna culminó en octubre en el tramo que va de 131 a 149—, se completó la puesta en valor de uno de los accesos más importantes de la ciudad.
Los trabajos contemplaron el recambio de más de 300 losas, la reparación de cordones y la toma de juntas en la calzada, junto con la optimización de la iluminación.
Asimismo, se parquizó el área con lapachos rosados y dietes y se concretaron tareas de semaforización, incluida la “onda verde”, que acortó los tiempos de viaje a menos de la mitad.
