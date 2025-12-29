Alak inauguró el último tramo de la nueva avenida 44

El intendente, Julio Alak, inauguró este fin de semana el último tramo de la nueva avenida 44, entre 149 y ruta 2, en el marco del plan de obras públicas y mantenimiento urbano que lleva adelante la Municipalidad en más de 2 mil cuadras de todo el partido.

Con la ejecución —que se sumó a que la Comuna culminó en octubre en el tramo que va de 131 a 149—, se completó la puesta en valor de uno de los accesos más importantes de la ciudad.

Los trabajos contemplaron el recambio de más de 300 losas, la reparación de cordones y la toma de juntas en la calzada, junto con la optimización de la iluminación.

Asimismo, se parquizó el área con lapachos rosados y dietes y se concretaron tareas de semaforización, incluida la “onda verde”, que acortó los tiempos de viaje a menos de la mitad.