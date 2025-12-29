Reforma laboral: la CGT entra en modo “receso”

La CGT entró por estos días en modo “receso” hasta febrero, cuando el Gobierno tiene previsto lograr en el Senado la media sanción de la reforma laboral, una iniciativa resistida de modo transversal por todo el arco sindical y social.

“Ya estamos en receso”, admitió ante la agencia Noticias Argentinas una fuente sindical al tanto de los movimientos en la central obrera, que mantiene firme su estrategia de resistir el paquete de reformas en la vía institucional (negociaciones en el Congreso), judicial (presentaciones por inconstitucionalidad en distintos tribunales) y en la calle (con la multitudinaria marcha que llevó adelante el 18 de diciembre último).

Lo cierto es que la CGT se atribuyó la demora en el tratamiento del proyecto después de que la jefa de los senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, admitiera que, pese al ímpetu del oficialismo en las sesiones extraordinarias de diciembre, la reforma laboral se tratará en el recinto el 10 de febrero próximo.

Cristian Jerónimo, titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y uno de los triunviros de la CGT, señaló que el debate se trasladó para febrero debido a que desde la central lograron articular una estrategia en común con gobernadores y senadores. Dijo además que los negociadores sindicales ya se encuentran “trabajando de cara a febrero”. ¿Qué pasaría en ese mes? Solo los cegetistas lo tienen claro.