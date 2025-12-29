En 2025, el Congreso sólo sancionó 11 leyes

el presidente de la cámara de diputados de la nación, martín menem, durante una votación/archivo

El Congreso de la Nación clausuró un 2025 marcado por la confrontación y la parálisis administrativa. Con apenas 11 leyes sancionadas durante el período ordinario y dos en tiempo de extraordinarias, este año se convirtió en el de menor productividad legislativa de los últimos diez años, reflejando un escenario de extrema polarización donde el oficialismo operó en minoría y la oposición logró imponer su propia agenda de emergencia.

El informe de cierre de año revela un dato contundente: de las pocas normas que lograron ver la luz, ninguna fue un proyecto impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo durante las ordinarias, es decir, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.

De las 11 leyes aprobadas, ocho fueron iniciativas opositoras (como el Financiamiento Universitario, aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás) y tres fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.

Solo las dos aprobadas en extraordinarias este viernes fueron impulsadas por el oficialismo: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal.

El presidente Javier Milei recurrió a su facultad de veto en siete oportunidades. Sin embargo, en un desafío a la autoridad presidencial, el Congreso logró insistir y revertir tres de esos vetos, sosteniendo las leyes a pesar de la negativa de la Casa Rosada.

La oposición utilizó una herramienta técnica poco frecuente para forzar el debate: los emplazamientos a comisión. Mientras que históricamente el máximo anual era de tres, en 2025 se registraron 20, lo que obligó al oficialismo a tratar temas que prefería evitar.

Por primera vez en años, el Congreso mostró sus dientes ante el Ejecutivo al rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de maniobra del Presidente.