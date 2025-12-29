Violento ataque motochorro en el barrio La Loma

Un nuevo y violento episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada del viernes en el barrio La Loma, cuando un hombre fue asaltado y brutalmente agredido por dos motochorros mientras caminaba hacia su vivienda.

El hecho se registró alrededor de la 01.30 en 46 entre 29 y 30. Según relató la víctima, todo comenzó cuando escuchó el ruido de una motocicleta que circulaba a alta velocidad. Al intentar cruzar de vereda, el rodado -una moto de baja cilindrada- se le acercó con dos hombres a bordo. El acompañante le gritó “dame todo” y simuló portar un arma de fuego, aunque la víctima no llegó a verla.

Ante la amenaza, el hombre intentó escapar corriendo hacia la casa de unos amigos ubicada a pocos metros. Sin embargo, los delincuentes lo persiguieron y volvieron a intimidarlo con frases como “dame todo porque te quemo”. La situación escaló rápidamente cuando uno de los atacantes descendió del rodado, le cerraron el paso y lo hicieron caer al suelo.

Ya en el piso, la víctima fue golpeada con patadas y puñetazos, incluso en el rostro, mientras los agresores le revisaban los bolsillos. Los delincuentes se apoderaron de una bolsa con pertenencias personales y luego escaparon en contramano por calle 46.

Los gritos de auxilio alertaron a vecinos y amigos, que salieron a asistirlo. Minutos después arribó un móvil policial que realizó un rastrillaje en la zona, aunque sin resultados positivos.

El hombre fue trasladado por sus propios medios al Hospital Italiano y posteriormente al Hospital Rossi, donde fue atendido por las lesiones sufridas, se le realizaron estudios y recibió medicación. Tras varias horas, fue dado de alta.

Entre los elementos robados mencionó dinero en efectivo, documentación personal, tarjetas bancarias, llaves y un teléfono celular. La víctima indicó además que en la cuadra hay cámaras de seguridad privadas que podrían haber registrado el ataque y que aportará las imágenes si logra obtenerlas.

El caso se suma a una seguidilla de hechos de similares características registrados en distintos puntos de la Ciudad, donde los robos cometidos por motochorros continúan generando preocupación entre vecinos, especialmente durante la noche y la madrugada.