Violento ataque motochorro en el barrio La Loma

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo y violento episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada del viernes en el barrio La Loma, cuando un hombre fue asaltado y brutalmente agredido por dos motochorros mientras caminaba hacia su vivienda.
El hecho se registró alrededor de la 01.30 en 46 entre 29 y 30. Según relató la víctima, todo comenzó cuando escuchó el ruido de una motocicleta que circulaba a alta velocidad. Al intentar cruzar de vereda, el rodado -una moto de baja cilindrada- se le acercó con dos hombres a bordo. El acompañante le gritó “dame todo” y simuló portar un arma de fuego, aunque la víctima no llegó a verla.
Ante la amenaza, el hombre intentó escapar corriendo hacia la casa de unos amigos ubicada a pocos metros. Sin embargo, los delincuentes lo persiguieron y volvieron a intimidarlo con frases como “dame todo porque te quemo”. La situación escaló rápidamente cuando uno de los atacantes descendió del rodado, le cerraron el paso y lo hicieron caer al suelo.
Ya en el piso, la víctima fue golpeada con patadas y puñetazos, incluso en el rostro, mientras los agresores le revisaban los bolsillos. Los delincuentes se apoderaron de una bolsa con pertenencias personales y luego escaparon en contramano por calle 46.
Los gritos de auxilio alertaron a vecinos y amigos, que salieron a asistirlo. Minutos después arribó un móvil policial que realizó un rastrillaje en la zona, aunque sin resultados positivos.
El hombre fue trasladado por sus propios medios al Hospital Italiano y posteriormente al Hospital Rossi, donde fue atendido por las lesiones sufridas, se le realizaron estudios y recibió medicación. Tras varias horas, fue dado de alta.
LE PUEDE INTERESAR
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Una pisada, la pista clave para resolver otro misterio
Entre los elementos robados mencionó dinero en efectivo, documentación personal, tarjetas bancarias, llaves y un teléfono celular. La víctima indicó además que en la cuadra hay cámaras de seguridad privadas que podrían haber registrado el ataque y que aportará las imágenes si logra obtenerlas.
El caso se suma a una seguidilla de hechos de similares características registrados en distintos puntos de la Ciudad, donde los robos cometidos por motochorros continúan generando preocupación entre vecinos, especialmente durante la noche y la madrugada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí