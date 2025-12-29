Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FUE EN EL CRUCE DE LAS RUTAS 215 Y 6. EN LO QUE VA DE 2025 EN LA REGIÓN YA HUBO 80 VÍCTIMAS FATALES

Conmoción por un despiste mortal en La Plata

29 de Diciembre de 2025 | 02:23
Edición impresa

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la mañana del jueves en la localidad de Abasto, partido de La Plata, donde un hombre perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba se despistara y volcara en un zanjón.

El hecho se registró alrededor de las 07.30, cerca de la rotonda que une las rutas provinciales 215 y 6. Allí personal del Subcomando de Patrulla Oeste fue alertado a través de un llamado a la Central 911 y acudió de inmediato al lugar, donde constató que un rodado había salido de la calzada y estaba con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Dentro del vehículo se encontraba el conductor, un hombre mayor de edad, inconsciente, mientras que una mujer que lo acompañaba había logrado salir por sus propios medios.

De manera inmediata se solicitó la presencia de una ambulancia y de personal de Bomberos, al tiempo que se preservó la escena para la intervención de peritos.

Minutos más tarde arribó una unidad médica del UPA, cuyo profesional a cargo confirmó el fallecimiento del conductor producto del siniestro. En tanto, la acompañante fue examinada en el lugar y no presentaba lesiones que requirieran traslado hospitalario.

El vehículo involucrado era una Renault Duster blanca que resultó con importantes daños en su carrocería como consecuencia del vuelco.

Posteriormente, efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes, aunque algunas diligencias deberán completarse en otra instancia, debido a la posición en la que quedó el rodado.

Cerca del mediodía, personal de la Morguera Judicial procedió al retiro del cuerpo para su traslado a la dependencia. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se aguardaba la llegada de una grúa para remover el vehículo siniestrado.

Las causas del despiste y posterior vuelco son materia de investigación. El hecho vuelve a encender la preocupación por los accidentes en ese cruce vial, considerado uno de los puntos críticos de la región por su alta circulación y antecedentes de siniestros graves.

Respecto del fallecido, se lo identificó como Rogelio Omar Medina (68), quien vivía en la localidad de Monte Grande.

 

