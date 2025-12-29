Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |Tras dos años de congelamiento

Milei evalúa un aumento para sus ministros

Milei evalúa un aumento para sus ministros
29 de Diciembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

Luego de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo sin cambios, el presidente, Javier Milei, firmaría mañana el decreto que oficializa una recomposición salarial para la planta jerárquica del Estado. La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarca desde el Presidente y la Vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.

En Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60 por ciento desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado.

En el entorno presidencial aclaran que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (SINEP). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, aseguran en Balcarce 50.

Hasta hoy, los sueldos brutos se ubicaban en 4 millones de pesospara el Presidente, 3,58 millones para ministros y 2,8 millones de pesospara subsecretarios.

Estas cifras contrastan con los ingresos del Poder Legislativo, donde un senador percibe actualmente 9,5 millones de pesos.

En el Gobierno argumentan que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las empresas privadas.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado.

Dentro de la Casa Rosada, Sturzenegger fue uno de los que más bregó para que finalmente se efectivice la suba. Dicen que Patricia Bullrich, ahora senadora pero antes ministra de Seguridad, también planteó reparos sobre el nivel salarial para los integrantes de su cartera.

El decreto fue pulido por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión se toma una vez superado el calendario electoral de octubre, cumpliendo con el compromiso que el mandatario había asumido con su gabinete para normalizar la situación salarial a partir de enero de 2026.

 

