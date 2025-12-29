Milei evalúa un aumento para sus ministros

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de dos años de mantener los haberes del Poder Ejecutivo sin cambios, el presidente, Javier Milei, firmaría mañana el decreto que oficializa una recomposición salarial para la planta jerárquica del Estado. La medida, que de concretarse se publicará en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarca desde el Presidente y la Vicepresidenta hasta ministros, secretarios y subsecretarios.
En Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60 por ciento desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos ante la creciente brecha con los sueldos del sector privado.
En el entorno presidencial aclaran que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (SINEP). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, aseguran en Balcarce 50.
Hasta hoy, los sueldos brutos se ubicaban en 4 millones de pesospara el Presidente, 3,58 millones para ministros y 2,8 millones de pesospara subsecretarios.
Estas cifras contrastan con los ingresos del Poder Legislativo, donde un senador percibe actualmente 9,5 millones de pesos.
En el Gobierno argumentan que el congelamiento complicó el armado de equipos estratégicos, ya que muchos profesionales de áreas clave rechazaban los cargos debido a la baja remuneración en comparación con las empresas privadas.
LE PUEDE INTERESAR
Abogados: el 75% cree que la Justicia es lenta
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: la CGT entra en modo “receso”
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue a decirle al Presidente que se le complicaba contratar gente idónea o sostenerla en su cartera, ya que por el bajo nivel de sueldos nadie quería trabajar para la Casa Rosada y se iban al privado.
Dentro de la Casa Rosada, Sturzenegger fue uno de los que más bregó para que finalmente se efectivice la suba. Dicen que Patricia Bullrich, ahora senadora pero antes ministra de Seguridad, también planteó reparos sobre el nivel salarial para los integrantes de su cartera.
El decreto fue pulido por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La decisión se toma una vez superado el calendario electoral de octubre, cumpliendo con el compromiso que el mandatario había asumido con su gabinete para normalizar la situación salarial a partir de enero de 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí