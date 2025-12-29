Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FUERO PENAL DE LA PLATA

Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto

Testigos del cuádruple crimen de La Loma pueden ser condenados por aportar pistas falsos. El caso del asesinato de Nicol Ruiz

Los acusados de falso testimonio. Hoy conocerán el fallo judicial / Web

29 de Diciembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

Con el calendario a punto de cerrarse y los tribunales desacelerando su ritmo por los feriados de fin de año, previo incluso a la cercana feria de enero, la actividad judicial transita sus últimos pasos. Sin embargo, en ese tramo final habrá movimiento y hoy se conocerá la resolución de dos casos resonantes, que se han convertido en emblema del reclamo de justicia y memoria. Se trata, por un lado, de la definición en la causa por presunto falso testimonio surgida a partir de la investigación de la masacre de La Loma y, por otro, de la esperada resolución en el juicio por el crimen de la mujer trans Nicol Ruiz.

Respecto del primer debate, derivado del cuádruple crimen registrado hace 14 años en un PH de la calle 28 entre 41 y 42, se sabe que los imputados Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, acusados de brindar información falsa que habrían afectado la investigación original y prolongado una detención injusta, la del karateca Osvaldo Martínez, podrían recibir una condena.

El proceso se inició el pasado 1º de diciembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde la fiscalía y la querella pidieron penas de hasta diez años de prisión. Mientras tanto, la defensa se volcó por una absolución, o en su defecto, una pena en expectativa o prisión domiciliaria.

La expectativa gira en torno a la decisión que adoptará el órgano jurisdiccional, a cargo de Emir Caputo Tártara, quien dará a conocer su veredicto sobre la responsabilidad penal que eventualmente pudieron tener Tagliaferro y Godoy con la distorsión de hechos clave del suceso originario: los asesinatos de cuatro mujeres inocentes: Susana De Barttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la nena Micaela Galle (11) y una amiga de la familia, Marisol Pereyra (35)

El resolutorio, que se conocerá hoy al mediodía, pondrá fin a esta fase del juicio y podría derivar en condenas con penas de varios años de prisión, en función de las pruebas y los argumentos presentados por las partes.

Sin dudas, la madrugada del 27 de noviembre de 2011 quedó grabada como una de las más violentas en la historia reciente de La Plata.

Nicol, más conocida como “Tita”, murió el 22 de septiembre de 2022/web

En tanto, se sabe que la comunidad travesti y trans de La Plata sigue muy de cerca lo que pasará hoy a partir de las 13, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal II de a conocer el resultado del juicio seguido a Fernando Daniel Sibestrelli, acusado por el homicidio de Nicol Ruiz bajo la figura de crimen de odio y violencia de género.

La mujer, de 35 años y madre de dos niños, fue salvajemente golpeada en la cabeza.

El ataque que derivó en la muerte fue perpetrado en la noche del viernes 23 de septiembre, en la casa de su hermana. Nicol llegó a la vivienda, ubicada en 141 y 79, en Los Hornos, y encontró a su hermana discutiendo fuertemente con su pareja, Daniel Sibestrelli.

Nicol intervino en la discusión para frenar la violencia del hombre, pero el agresor reaccionó contra ella, según se sospecha. La golpeó fuertemente con un palo de escoba hasta que Nicol se desplomó inconsciente. Aunque la trasladaron de inmediato al hospital San Martín, estuvo internada en grave estado y finalmente perdió la vida.

La defensa, a cargo del defensor oficial Eliseo Graziano, insistió en que el hecho no debe ser considerado un homicidio doloso, sino preterintencional, es decir, un ataque cuyo desenlace fatal no fue buscado.

Planteó en esa línea que la muerte fue consecuencia no deseada de un exceso en la agresión.

El Tribunal encargado del debate está integrado por Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard, aunque se conoció que el voto preopinante, por sorteo, recayó en la doctora Carrillo.

Antes de que el tribunal pasara a deliberar, el acusado optó por no ejercer su derecho a pronunciar sus últimas palabras.

 

