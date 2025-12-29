Señales de alerta por el aumento de la desocupación en la Región

Las cifras sobre desempleo en el tercer trimestre de 2025 que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó días atrás arrojaron datos inquietantes para el Gran La Plata, que incluye a Berisso y Ensenada. La tasa de desocupación que en la Región alcanzó el 8,1 por ciento, muy por encima del promedio nacional del 6,6 por ciento e incluso superior a la del Conurbano bonaerense (7,6 por ciento), confirmó el deterioro del mercado laboral local.

A la espera de los beneficios de una mejora macroeconómica que todavía no llegan (o al menos no de manera uniforme), el territorio transita una situación laboral crítica en la que se combinan una multiplicidad de factores: más personas buscando trabajo (incluso aquellos que tienen un empleo, pero les resulta precario o insuficiente para cubrir sus gastos diarios), salarios que no alcanzan y una creciente fragilidad del empleo existente. Todo eso redunda en una mayor presión sobre una estructura productiva con fuerte dependencia del empleo público, pero con escasa capacidad para generar actividad privada.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec que publicó EL DIA en ediciones anteriores, en el Gran La Plata son 39.000 las personas que en el tercer trimestre de 2025 se encuentraban desocupadas y buscaban trabajo activamente. Esa cifra representa un aumento significativo con respecto al trimestre anterior, cuando la desocupación se ubicaba en el 6,9 por ciento, lo que da cuenta de un rápido empeoramiento del escenario laboral en solo tres meses.

Para encontrar un dato similar hay que remontarse al último trimestre de 2024, cuando la desocupación pasó del 9,7 al 8,1 por ciento, para trepar al 8,7 por ciento en el primer trimestre de 2025 y, ya en el segundo, descender al mencionado 6,9 por ciento.

Hay otros datos que preocupan. Y es que si bien el Gran La Plata cuenta con alrededor de 440.000 personas ocupadas, la calidad del empleo muestra signos de un evidente deterioro, como lo refleja el aumento de los ocupados demandantes de empleo. Esto es trabajadores que, aún teniendo un puesto laboral, necesitan buscar otro trabajo o más horas porque el ingreso que tienen actualmente no les alcanza.

En La Plata, Berisso y Ensenada, esta situación afecta a 84.000 trabajadores: son “ocupados demandantes” que de un trimestre a otro pasaron del 14,4 al 17,4 por ciento.

En buena medida, este fenómeno se explica por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y familias que cada vez más se ven obligadas a complementar ingresos, lo que incrementa la presión sobre un mercado laboral que no logra absorber esa demanda adicional.

No es todo. A esto se suma la situación de los “subocupados”, que alcanza a unas 58.000 personas en la Región capital. Se trata de personas empleadas por menos de 35 horas semanales y estarían dispuestas a trabajar más, pero no consiguen hacerlo. El dato ratifica la existencia de empleo insuficiente y precario, aun entre quienes figuran como “ocupados” en las estadísticas del Indec.

De manera que si se suman los casi 40 mil desocupados, los 84 mil ocupados demandantes y los 58 mil subocupados, son más de 180 mil las personas con problemas de empleo en el Gran La Plata.

Más presión y menos trabajo

Otro factor clave detrás de la suba del desempleo local es el crecimiento de la tasa de actividad. Según el Indec, el Gran La Plata cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 479.000 personas, sobre un total de 945.000 habitantes.

Empujadas por la necesidad de generar ingresos para capear el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y para hacer frente al deterioro económico, en los últimos meses más personas se volcaron al mercado laboral. Sin embargo, la economía local no logró crear puestos de trabajo capaces de atender esa demanda, lo que contribuyó a la suba de la desocupación. En palabras de distintos analistas, a la pérdida de empleo se le agrega una mayor competencia por un número limitado de puestos.

Esto se da en un mercado con características estructurales que explican parte del problema. En la Región se advierte una fuerte dependencia del empleo público, de la administración y servicios asociados al Estado y a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sectores que, si bien funcionan como amortiguadores en épocas de crisis, no expanden su plantilla de personal cuando aumenta la presión laboral.

Mientras que el sector privado muestra escaso dinamismo y presenta serias dificultades en rubros clave como el comercio, la construcción y pymes. Todo se da en un contexto en el que la caída del consumo, la falta de inversión y el freno de la obra pública nacional impactan de lleno en la capacidad de generación de empleo genuino.

También está la presión impositiva y todo el costo laboral que deben sorportar las empresas.

Es en ese delicado escenario que en el período que fue de julio a septiembre de 2025, el Gran La Plata duplicó en desocupación a la ciudad de Buenos Aires, a la par que superó a otros grandes conglomerados como el Conurbano, Mar del Plata, Bahía Blanca o el Gran Córdoba.

El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que se trata de la capital provincial, centro administrativo por antonomasia, pero que aun así no logra escapar al problema del empleo que afecta a cada vez más personas.