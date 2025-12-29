Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |Más de 180 mil personas con problemas de empleo

Señales de alerta por el aumento de la desocupación en la Región

La medición del Indec sobre el tercer trimestre del año trajeron datos inquietantes tanto para La Plata como Berisso y Ensenada

Señales de alerta por el aumento de la desocupación en la Región
29 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Las cifras sobre desempleo en el tercer trimestre de 2025 que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó días atrás arrojaron datos inquietantes para el Gran La Plata, que incluye a Berisso y Ensenada. La tasa de desocupación que en la Región alcanzó el 8,1 por ciento, muy por encima del promedio nacional del 6,6 por ciento e incluso superior a la del Conurbano bonaerense (7,6 por ciento), confirmó el deterioro del mercado laboral local.

A la espera de los beneficios de una mejora macroeconómica que todavía no llegan (o al menos no de manera uniforme), el territorio transita una situación laboral crítica en la que se combinan una multiplicidad de factores: más personas buscando trabajo (incluso aquellos que tienen un empleo, pero les resulta precario o insuficiente para cubrir sus gastos diarios), salarios que no alcanzan y una creciente fragilidad del empleo existente. Todo eso redunda en una mayor presión sobre una estructura productiva con fuerte dependencia del empleo público, pero con escasa capacidad para generar actividad privada.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec que publicó EL DIA en ediciones anteriores, en el Gran La Plata son 39.000 las personas que en el tercer trimestre de 2025 se encuentraban desocupadas y buscaban trabajo activamente. Esa cifra representa un aumento significativo con respecto al trimestre anterior, cuando la desocupación se ubicaba en el 6,9 por ciento, lo que da cuenta de un rápido empeoramiento del escenario laboral en solo tres meses.

Para encontrar un dato similar hay que remontarse al último trimestre de 2024, cuando la desocupación pasó del 9,7 al 8,1 por ciento, para trepar al 8,7 por ciento en el primer trimestre de 2025 y, ya en el segundo, descender al mencionado 6,9 por ciento.

Hay otros datos que preocupan. Y es que si bien el Gran La Plata cuenta con alrededor de 440.000 personas ocupadas, la calidad del empleo muestra signos de un evidente deterioro, como lo refleja el aumento de los ocupados demandantes de empleo. Esto es trabajadores que, aún teniendo un puesto laboral, necesitan buscar otro trabajo o más horas porque el ingreso que tienen actualmente no les alcanza.

En La Plata, Berisso y Ensenada, esta situación afecta a 84.000 trabajadores: son “ocupados demandantes” que de un trimestre a otro pasaron del 14,4 al 17,4 por ciento.

LE PUEDE INTERESAR

Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026

LE PUEDE INTERESAR

Alak inauguró el último tramo de la nueva avenida 44

En buena medida, este fenómeno se explica por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y familias que cada vez más se ven obligadas a complementar ingresos, lo que incrementa la presión sobre un mercado laboral que no logra absorber esa demanda adicional.

No es todo. A esto se suma la situación de los “subocupados”, que alcanza a unas 58.000 personas en la Región capital. Se trata de personas empleadas por menos de 35 horas semanales y estarían dispuestas a trabajar más, pero no consiguen hacerlo. El dato ratifica la existencia de empleo insuficiente y precario, aun entre quienes figuran como “ocupados” en las estadísticas del Indec.

De manera que si se suman los casi 40 mil desocupados, los 84 mil ocupados demandantes y los 58 mil subocupados, son más de 180 mil las personas con problemas de empleo en el Gran La Plata.

Más presión y menos trabajo

Otro factor clave detrás de la suba del desempleo local es el crecimiento de la tasa de actividad. Según el Indec, el Gran La Plata cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 479.000 personas, sobre un total de 945.000 habitantes.

Empujadas por la necesidad de generar ingresos para capear el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y para hacer frente al deterioro económico, en los últimos meses más personas se volcaron al mercado laboral. Sin embargo, la economía local no logró crear puestos de trabajo capaces de atender esa demanda, lo que contribuyó a la suba de la desocupación. En palabras de distintos analistas, a la pérdida de empleo se le agrega una mayor competencia por un número limitado de puestos.

Esto se da en un mercado con características estructurales que explican parte del problema. En la Región se advierte una fuerte dependencia del empleo público, de la administración y servicios asociados al Estado y a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sectores que, si bien funcionan como amortiguadores en épocas de crisis, no expanden su plantilla de personal cuando aumenta la presión laboral.

Mientras que el sector privado muestra escaso dinamismo y presenta serias dificultades en rubros clave como el comercio, la construcción y pymes. Todo se da en un contexto en el que la caída del consumo, la falta de inversión y el freno de la obra pública nacional impactan de lleno en la capacidad de generación de empleo genuino.

También está la presión impositiva y todo el costo laboral que deben sorportar las empresas.

Es en ese delicado escenario que en el período que fue de julio a septiembre de 2025, el Gran La Plata duplicó en desocupación a la ciudad de Buenos Aires, a la par que superó a otros grandes conglomerados como el Conurbano, Mar del Plata, Bahía Blanca o el Gran Córdoba.

El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que se trata de la capital provincial, centro administrativo por antonomasia, pero que aun así no logra escapar al problema del empleo que afecta a cada vez más personas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

La Provincia le reclamó a la Nación una deuda de $15 billones

San Nicolás: el Concejo Deliberante cerró 2025 con 56 ordenanzas aprobadas

Tandil autorizó un adicional de $11,8 millones para el techo del hospital de Vela

Milei dijo que es "innegociable" el reclamo de soberanía de Islas Malvinas
Espectáculos
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó
Conmovedora confesión de Romina Uhrig sobre su lucha contra las adicciones
Policiales
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Deportes
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla