Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre

Ya comenzó el verano, época en la cual las temperaturas van en ascenso, por lo cual es importante seguir una serie de recomendaciones para implementar a la hora de realizar actividad física al aire libre en días de mucho calor, como pasa ahora.
“Hay que hacer actividad, independientemente de la temperatura. Lo importante es ir en un horario en que la temperatura no sea tan extenuante. En general, uno trata de optar por horarios de la mañana o nochecita”, aconseja la Dra. María Alejandra Angrisani, médica cardióloga y especialista en medicina del deporte.
Siguiendo esa línea, la especialista destaca que hay que evitar el horario que va desde las 10 hasta las 16, ya que suelen ser las horas más calurosas, el riesgo de deshidratación es mucho mayor y, además, es el horario con mayor radiación UV.
Asimismo, la profesional sugiere que en verano no es aconsejable realizar ejercicios extenuantes y prolongados sino que es recomendable ejecutar entrenamientos más cortos y frecuentes y con intensidades más bajas. A su vez, aumentar la frecuencia de los descansos durante las sesiones de ejercicio permitirá que el cuerpo se recupere y se enfríe.
“En épocas de altas temperaturas, aumenta la transpiración y se produce sensación de mayor fatiga debido a la pérdida de líquidos. Por eso durante la realización del ejercicio es aconsejable hidratarse con frecuencia, buscar lugares con sombra e ingerir líquidos a pesar de no tener sed”.
En cuanto a la alimentación, debe ser fraccionada en pequeñas porciones durante el día, considerando la ingesta de frutas y verduras y evitar comidas copiosas, pesadas y calientes, mientras para la vestimenta, es preferible utilizar ropa clara y ligera, gorra o visera para proteger la cara y la cabeza y ponerse protector solar.
