Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez

El crimen de Kim Gómez en La Plata, en el contexto de un robo, impactó profundamente en la sociedad y, a pocas semanas de cumplirse un año de la tragedia, grupos de muñequeros de la Ciudad la homenajearon con un enorme capibara, el animal favorito de la niña de 7 años. El carpincho, erigido como símbolo de la última alegría compartida con Kim, se convierte en el centro de una de las ceremonias más sentidas del fin de año platense, creado por el Grupo Drako.

“Esta navidad es la más difícil de todas”, aseguró Marcos Gómez, el padre de Kim que, desde que fue víctima de la inseguridad, se transformó en el portavoz de una familia en busca de justicia.

Con motivo de las festividades, el hombre no pudo evitar recordar las expresiones de la nena cada vez que recibía un regalo.

Ayer, tanto la familia Gómez, como el grupo artístico recibieron a decenas de niños, que se sumaron al homenaje portando mariposas en dibujos, cartón o papel maché, en alusión a los motivos que solía plasmar Kim y que ahora acompañarán la escultura.

El capibara ya está desde hace unos días emplazado en 17 y 72 junto a la gran obra de Drako.

En una publicación en Instagram, el papá de Kim mencionó: “Se vienen días difíciles -en alusión al juicio- Y quiero estar en condiciones para pelearla”.

El Capibara por Kim Gómez / EL DIA