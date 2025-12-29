AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El escándalo por el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa, ahora con revelaciones que desde la cuenta que administra los fondos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en Estados Unidos desviaron US$ 42 millones a sociedades fantasmas.

Una investigación periodística realizada por el diario La Nación detectó movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense, TourProdEnter LLC, que concentra la recaudación internacional de la entidad.

Según la publicación, esa firma acumuló más de US$ 260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, sólo una parte habría sido girada para financiar las actividades oficiales.

Por eso creen que unos US$ 42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida que no cuenta con empleados ni actividad declarada.

También el informe del matutino porteño revela que otros US$ 109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas. Esaa documentación a la que tuvo acceso La Nación también da cuenta de que los fondos recaudados fueron desviados para la realización gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países.

Según la investigación periodística, Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios. Sin embargo, varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección de las que participaron.

En los documentos también aparece la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial como receptoras de fondos.

Del teatro a la política y luego a la AFA

La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio “Chiqui” Tapia. Pero también tuvo un paso por la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa. También durante la presidencia de Alberto Fernández fue parte del directorio de la estatal Aerolíneas Argentinas.

Tapia transformó a la empresa vinculada a Faroni en su “agente comercial exclusivo para el exterior del país” de la AFA, según el boletín 6.031 que publicó la entidad.

A su salida de Aerolíneas, según el diario Clarín, Faroni declaró bienes por 89,5 millones de pesos. Y entre ellos fijotener una serie de empresas: Fape SRL, Teatris SRL y Teatrales SRL. Pero también Más Teatro 123 SA, una empresa que se transformaría en los papeles en Mastea 123 SA y que adoptaría el nombre de fantasía de Deportick, con su web registrada por Marcela Viviana “Coqui” Faroni, hermana del productor massista y quien lo sucedió como diputada provincial bonaerense por el Frente de Todos entre 2019 y 2023.

La firma está radicada en Mar del Plata y en 2023 avanzó en un gran negocio de AFA: la venta de entradas digitales.

Primero, con la venia de su jefe político Sergio Massa, Deportick tuvo de cliente al club Tigre. Luego sumó a Temperley en el ascenso. Después algunas finales de la Conmebol. Y terminaría tomando todo el negocio de los partidos de la Selección y de la local Copa Argentina.

Mientras tanto, siguen las investigaciones por la mansión de Pilar y la financiera vinculada a la AFA.