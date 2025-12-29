Las empresas que buscará privatizar en 2026

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Críticas de Pullaro al Presupuesto: “Desatiende las rutas en Santa Fe”
Al borde de la rebeldía, los muñecos del casco urbano rechazan mudarse
Reinauguraron la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Hipódromo
Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno nacional espera poder privatizar más de una decena de empresas durante el año próximo, con el fin de dar otra impronta al sector privado y cosechar fondos para robustecer las reservas.
En el marco de esa estrategia, avanza con la venta de la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
También Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam.
Y con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AySA, el gigante que provee agua potable y cloacas al área metropolitana. Con ese objetivo, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas.
El viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas transformaciones, que fue la correspondiente a “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)”, empresa que quedó convertida en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”.
El presidente Javier Milei, a través del artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier fuera el tipo o forma societaria adoptada, se transformarían en Sociedades Anónimas, de modo de quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N°19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.
LE PUEDE INTERESAR
El acuerdo comercial con Estados Unidos, en espera
LE PUEDE INTERESAR
Mansión de Pilar: citan a los supuestos dueños
Además, la mira está puesta principalmente en energía y transporte. Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí