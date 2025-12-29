Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |La lista oficial

Las empresas que buscará privatizar en 2026

Las empresas que buscará privatizar en 2026
29 de Diciembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

El Gobierno nacional espera poder privatizar más de una decena de empresas durante el año próximo, con el fin de dar otra impronta al sector privado y cosechar fondos para robustecer las reservas.

En el marco de esa estrategia, avanza con la venta de la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

También Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam.

Y con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AySA, el gigante que provee agua potable y cloacas al área metropolitana. Con ese objetivo, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas.

El viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas transformaciones, que fue la correspondiente a “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)”, empresa que quedó convertida en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”.

El presidente Javier Milei, a través del artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier fuera el tipo o forma societaria adoptada, se transformarían en Sociedades Anónimas, de modo de quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N°19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.

Además, la mira está puesta principalmente en energía y transporte. Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.

 

