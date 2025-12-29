Estudiantes avanzó en las negociaciones por la continuidad de Domínguez y restarían detalles

La continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes de La Plata atraviesa sus horas decisivas, con un escenario que, puertas adentro, es de marcado optimismo. Si bien aún restan pulir algunos detalles, en el club confían en que el acuerdo pueda cerrarse antes del 31 de diciembre, lo que permitiría anunciar oficialmente la renovación en los próximos días, o bien apenas finalicen las celebraciones de fin de año.

Las partes coinciden en un punto central: lo económico no representa un obstáculo. De hecho, desde el entorno del entrenador remarcan que, si el dinero hubiera sido determinante, Domínguez habría aceptado alguna de las propuestas informales que llegaron desde el exterior, principalmente desde Brasil o México. Esa posibilidad fue descartada por el propio DT, que priorizó la continuidad de un proceso deportivo que ya dejó una huella importante en el club.

El DT es consciente de que Estudiantes está obligado a vender y que serán más de dos los futbolistas que dejarán el plantel, pero busca participar activamente en la elección de esos nombres y, especialmente, en las incorporaciones que lleguen para reemplazarlos. El calendario 2026 incluye desafíos de peso como la Copa Libertadores, la Supercopa, la Recopa, la Supercopa Internacional y los torneos locales, por lo que el armado del plantel será determinante.

Mientras se terminan de limar estas diferencias, todo indica que Domínguez estará al frente del equipo el 5 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada, que se desarrollará íntegramente en el Country Club de City Bell. Además, ya se proyecta un amistoso previo al arranque oficial de la temporada, que comenzará el 25 de enero, y la tradicional Noche del León, que se realizaría el sábado 17.