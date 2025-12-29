Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes

Estudiantes avanzó en las negociaciones por la continuidad de Domínguez y restarían detalles

Estudiantes avanzó en las negociaciones por la continuidad de Domínguez y restarían detalles
29 de Diciembre de 2025 | 18:12

Escuchar esta nota

La continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes de La Plata atraviesa sus horas decisivas, con un escenario que, puertas adentro, es de marcado optimismo. Si bien aún restan pulir algunos detalles, en el club confían en que el acuerdo pueda cerrarse antes del 31 de diciembre, lo que permitiría anunciar oficialmente la renovación en los próximos días, o bien apenas finalicen las celebraciones de fin de año.

Las partes coinciden en un punto central: lo económico no representa un obstáculo. De hecho, desde el entorno del entrenador remarcan que, si el dinero hubiera sido determinante, Domínguez habría aceptado alguna de las propuestas informales que llegaron desde el exterior, principalmente desde Brasil o México. Esa posibilidad fue descartada por el propio DT, que priorizó la continuidad de un proceso deportivo que ya dejó una huella importante en el club.

El DT es consciente de que Estudiantes está obligado a vender y que serán más de dos los futbolistas que dejarán el plantel, pero busca participar activamente en la elección de esos nombres y, especialmente, en las incorporaciones que lleguen para reemplazarlos. El calendario 2026 incluye desafíos de peso como la Copa Libertadores, la Supercopa, la Recopa, la Supercopa Internacional y los torneos locales, por lo que el armado del plantel será determinante.

Mientras se terminan de limar estas diferencias, todo indica que Domínguez estará al frente del equipo el 5 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada, que se desarrollará íntegramente en el Country Club de City Bell. Además, ya se proyecta un amistoso previo al arranque oficial de la temporada, que comenzará el 25 de enero, y la tradicional Noche del León, que se realizaría el sábado 17.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"

La Plata bajo alerta "amarillo" por altas temperaturas: cómo evitar golpes de calor y a cuánto llegará la máxima

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez

El Lobo espera por la presentación de Miramón
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes y Gimnasia con agenda confirmada para el inicio del Torneo Apertura 2026: cuándo se jugará el clásico platense

La gestión de Cowen realizó un balance de su gestión tras el comunicado de la actual dirigencia de Gimnasia

VIDEO. Una banda delictiva entró a robar a un edificio céntrico de madrugada: escaparon con una moto

En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
Política y Economía
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presenta “una lenta recuperación”
El comunicado de la AFA por el desvío de 42 millones de dólares tras los allanamientos
Expectativa por la reacción de los mercados a la aprobación del Presupuesto 2026
La Justicia ordenó 60 allanamientos en una nueva investigación ligada a la AFA: hubo operativos en La Plata
Tres Arroyos: Ribet asumió la presidencia de la Cooperativa Agraria
Policiales
Escándalo en la AFA por lavado: ¿por qué allanaron dos casas de cambio en el centro de La Plata?
Impactante accidente en Ruta 2 entre dos autos y complicaciones en el tránsito
VIDEO. "Estamos hartos": una familia de City Bell sufrió dos robos en apenas tres días
Impresionantes incendios en San Carlos y El Peligro: viviendas afectadas y temor entre los vecinos
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
La Ciudad
La Comuna y ABSA repartieron más de 40 mil litros de agua a vecinos de San Carlos y Romero
El estacionamiento medido de La Plata, con horario de verano
La Plata bajo alerta "amarillo" por altas temperaturas: cómo evitar golpes de calor y a cuánto llegará la máxima
Ataque vandálico a un muñeco de Fin de Año en La Plata: piden ayuda para reconstruirlo
"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio
Espectáculos
Wanda Nara lapidaria: se burló de la relación de Mauro Icardi y la China Suárez en redes
Demandaron a Sofía "La Reini" Gonet por exhibicionismo
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla