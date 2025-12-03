Escándalo en Alemania por discurso con tono hitleriano

La formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) expulsó a Alexander Eichwald, concejal de Herford, Renania del Norte-Westfalia, por un discurso con tono “hitleriano” el pasado fin de semana. La decisión fue tomada por la filial local del partido tras el discurso que Eichwald ofreció en la creación de una nueva sección juvenil llamada Generación Alemania. En su exposición, utilizó frases que recordaban al líder nazi Adolf Hitler, refiriéndose a los asistentes como “camaradas del partido” y declarando su “amor y lealtad a Alemania”.

Además, Eichwald, de 30 años, afirmó la necesidad de “proteger la cultura alemana de influencias extranjeras”, lo que generó fuertes críticas por parte de los presentes debido a su similitud con la retórica nazi. Maximilian Kneller, diputado nacional de la AfD, señaló que la conducta de Eichwald había sido hasta entonces discreta, sugiriendo que su intervención fue premeditada, ya sea por decisión propia o instigada por otros.