La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

¡Un horno! La Plata fue la segunda ciudad con más calor en el país en un ranking del SMN
¡Un horno! La Plata fue la segunda ciudad con más calor en el país en un ranking del SMN
VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque
Allanamientos en AFA: encontraron el contrato con la empresa vinculada a Faroni que cobraba un 30% de comisión
Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
Con 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes
Germán Brunati sobre el mercado de pases de Gimnasia: las negociaciones por Miramón y el interés por Weigandt
Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio
VIDEO. Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?
La hija de El Polaco y Barby Silenzi egresó en el jardín del Pincha
“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung
El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
VIDEO. Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay: así fue el intento del empresario en Aeroparque
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Copa Argentina en medio de la pretemporada: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Tras el escándalo, el Gobierno elimina ANDIS y traspasa funciones al Ministerio de Salud
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia de San Miguel de Tucumán resolvió este martes sobreseer a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield que afrontaban una causa penal por presunto abuso sexual, informaron fuentes judiciales.
El juez Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, dictaminó que “el hecho no constituye delito” y dispuso el sobreseimiento de los cuatro acusados, lo que termina con el proceso penal en esta instancia.
La causa se remontaba a marzo de 2024, cuando una joven de 24 años denunció que había sido víctima de una presunta violación grupal en la habitación 407 del Hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán, tras un partido que Vélez había disputado ante Atlético Tucumán. La denuncia fue tramitada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y la víctima ratificó su testimonio en varias oportunidades ante la Justicia.
Tras conocerse la denuncia, el club Vélez Sarsfield activó el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel, aunque ninguno de ellos permanece actualmente en la institución. Durante el tiempo que duró la investigación, algunos de los acusados llegaron a cumplir prisión domiciliaria y luego recuperaron la libertad.
En el fallo, el magistrado también rechazó el pedido de la denunciante para anular las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de testigos cercanos, un punto que la querella había cuestionado. La defensa de la víctima ya anticipó que analizará la posibilidad de apelar la resolución ante instancias superiores de la Justicia.
La víctima, dialogó con Todo Noticias tras conocerse el fallo y lamentó: "Mucha impotencia, mucha bronca". En ese sentido, profundizó: "El juez estaba muy empecinado en tratar el sobreseimiento. Entonces, si bien la decisión de hoy golpea y cae como un balde de agua fría, también es algo previsible en la Justicia tucumana que no cuida a las víctimas".
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata
LE PUEDE INTERESAR
La Ruta 2 y otro accidente fatal: murió un joven de 24 años
En ese sentido, aseguró: "Voy a llegar hasta las últimas (consecuencias). A mí nadie me va a negar la sangre que se encontró, las lesiones que tenía. Mi papá fue a la Policía con mi short ensangrentado en una caja de zapatos para que sea peritado".
Meses atrás, la periodista que denunció en marzo de 2024 a los futbolistas, atravesó una crisis intensa en el contexto judicial y personal del caso. Según trascendió en aquellas semanas, la joven tucumana debió estar bajo asistencia psicológica a raíz de haber intentado quitarse la vida.
De acuerdo a la denuncia realizada a comienzos de marzo del 2024, el episodio ocurrió el sábado pasado luego del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán. Alrededor de las 22, recibió la invitación a través de Instagram de uno de los futbolistas para que se presente en el Hotel Hilton, donde se concentraba el equipo de Liniers.
Según lo expuesto, la periodista hizo contacto con el arquero Sosa, el cual le mandó mensajes mediante la aplicación antes mencionado, a la cual ella aceptó, por lo que se constituyó al recinto llegando a horas 00.40 aproximadamente del 3 de marzo.
“Subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador Sebastián Sosa, al ingresar a la habitación observa que también se encontraban los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin, con los cuales comenzó a compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida", relató en la denuncia.
"Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05.30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”, sumó la joven que decidió realizar la correspondiente denuncia acompañada de su abogada, Patricia Neme.
En el documento oficial se destacó el contacto judicial que establece: “De lo sucedido se procedió a entablar comunicación con la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nro. 1, en la persona de su Secretario Dr. Javier Gonzalo, quien enterado de los pormenores de la presente denuncia dispuso que se le hagan los exámenes de rigor a la victima, se secuestren las prendas de vestir que hizo entrega la víctima en esta división y que se realice las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel Hilton”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí