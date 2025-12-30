La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La Justicia de San Miguel de Tucumán resolvió este martes sobreseer a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield que afrontaban una causa penal por presunto abuso sexual, informaron fuentes judiciales.

El juez Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, dictaminó que “el hecho no constituye delito” y dispuso el sobreseimiento de los cuatro acusados, lo que termina con el proceso penal en esta instancia.

La causa se remontaba a marzo de 2024, cuando una joven de 24 años denunció que había sido víctima de una presunta violación grupal en la habitación 407 del Hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán, tras un partido que Vélez había disputado ante Atlético Tucumán. La denuncia fue tramitada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y la víctima ratificó su testimonio en varias oportunidades ante la Justicia.

Tras conocerse la denuncia, el club Vélez Sarsfield activó el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel, aunque ninguno de ellos permanece actualmente en la institución. Durante el tiempo que duró la investigación, algunos de los acusados llegaron a cumplir prisión domiciliaria y luego recuperaron la libertad.

En el fallo, el magistrado también rechazó el pedido de la denunciante para anular las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de testigos cercanos, un punto que la querella había cuestionado. La defensa de la víctima ya anticipó que analizará la posibilidad de apelar la resolución ante instancias superiores de la Justicia.

"Son esos días en los que sentís que todo el camino recorrido valió para nada"

La víctima, dialogó con Todo Noticias tras conocerse el fallo y lamentó: "Mucha impotencia, mucha bronca". En ese sentido, profundizó: "El juez estaba muy empecinado en tratar el sobreseimiento. Entonces, si bien la decisión de hoy golpea y cae como un balde de agua fría, también es algo previsible en la Justicia tucumana que no cuida a las víctimas".

En ese sentido, aseguró: "Voy a llegar hasta las últimas (consecuencias). A mí nadie me va a negar la sangre que se encontró, las lesiones que tenía. Mi papá fue a la Policía con mi short ensangrentado en una caja de zapatos para que sea peritado".

Meses atrás, la periodista que denunció en marzo de 2024 a los futbolistas, atravesó una crisis intensa en el contexto judicial y personal del caso. Según trascendió en aquellas semanas, la joven tucumana debió estar bajo asistencia psicológica a raíz de haber intentado quitarse la vida.

El hecho

De acuerdo a la denuncia realizada a comienzos de marzo del 2024, el episodio ocurrió el sábado pasado luego del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán. Alrededor de las 22, recibió la invitación a través de Instagram de uno de los futbolistas para que se presente en el Hotel Hilton, donde se concentraba el equipo de Liniers.

Según lo expuesto, la periodista hizo contacto con el arquero Sosa, el cual le mandó mensajes mediante la aplicación antes mencionado, a la cual ella aceptó, por lo que se constituyó al recinto llegando a horas 00.40 aproximadamente del 3 de marzo.

“Subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador Sebastián Sosa, al ingresar a la habitación observa que también se encontraban los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin, con los cuales comenzó a compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida", relató en la denuncia.

"Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05.30 aproximadamente, cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”, sumó la joven que decidió realizar la correspondiente denuncia acompañada de su abogada, Patricia Neme.

En el documento oficial se destacó el contacto judicial que establece: “De lo sucedido se procedió a entablar comunicación con la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nro. 1, en la persona de su Secretario Dr. Javier Gonzalo, quien enterado de los pormenores de la presente denuncia dispuso que se le hagan los exámenes de rigor a la victima, se secuestren las prendas de vestir que hizo entrega la víctima en esta división y que se realice las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel Hilton”.