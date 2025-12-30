"Dos nuevas conquistas inmortalizadas": Estudiantes renovó sus instalaciones para la próxima temporada

¡Un horno! La Plata fue la segunda ciudad con más calor en el país en un ranking del SMN
¡Un horno! La Plata fue la segunda ciudad con más calor en el país en un ranking del SMN
VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque
Allanamientos en AFA: encontraron el contrato con la empresa vinculada a Faroni que cobraba un 30% de comisión
Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
Con 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes
Germán Brunati sobre el mercado de pases de Gimnasia: las negociaciones por Miramón y el interés por Weigandt
Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio
VIDEO. Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata
Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa
La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?
La hija de El Polaco y Barby Silenzi egresó en el jardín del Pincha
“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung
El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025
Créditos de hipotecados UVA: insisten en declarar incumplidores a los bancos que no informan costos financieros
Golpe al bolsillo: cuánto vas a pagar el boleto de colectivo desde el 2 de enero en La Plata
VIDEO. Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay: así fue el intento del empresario en Aeroparque
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Copa Argentina en medio de la pretemporada: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Tras el escándalo, el Gobierno elimina ANDIS y traspasa funciones al Ministerio de Salud
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este martes, de cara a la próxima temporada que comenzará la próxima semana, Estudiantes dio a conocer las modificaciones que realizó en sus instalaciones luego de las últimas dos consagraciones de este diciembre.
A través de un video y varias imágenes, se conocieron las nuevas figuras de las copas alzadas por el Pincha semanas atrás, en el vestuario y el gimnasio del Country Club de City Bell. "¿Hay lugar? Claro que sí", escribieron a la hora de revelar los diseños en los espacios habitados por el plantel.
"Dos nuevas conquistas inmortalizadas para siempre en vestuario y gimnasio del Country Club", agregaron a la hora de mostrar las figuras del Torneo Clausura AFA 2025 y del Trofeo de Campeones 2025.
¿Hay lugar? Claro que sí 😉 pic.twitter.com/wQMx4nmhYR— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025
Fin de la novela. Después de 10 días de incertidumbre y muchos rumores a su alrededor, se confirmó que Eduardo Domínguez renovará su vínculo con Estudiantes por dos años. De esta manera el mejor fin de año para los hinchas, que estaban esperando ansiosamente la noticia de su continuidad. Primero con sus logros y tildes verdes y luego con un video con la leyenda “Domínguez 2027”.
LE PUEDE INTERESAR
Germán Brunati sobre el mercado de pases de Gimnasia: las negociaciones por Miramón y el interés por Weigandt
“Tenemos un largo camino para seguir recorriendo, Eduardo”, publicó el Pincha en X y de inmediato su presidente Juan Sebastián Verón destacó en Instagram: “Grande Edu, vamos por más”. Las dos figuras más importantes que tiene la institución en este momento encolumnadas detrás de un mismo proyecto.
De las dos partes (cuerpo técnico y Club) se cedieron algunas cuestiones y entonces pudieron darse la mano para la extensión de un ciclo aclamado por los hinchas: cinco títulos en poco más de dos años. Quedó a uno de igualar a Osvaldo Zubeldía, lo que parecía imposible años atrás.
Domínguez sabe que el Club está obligado a vender y por eso serán más de dos jugadores los que se irán. Pero quiere poder elegir quiénes o los nombres que se sumarán. Estudiantes tiene varios objetivos importantes por delante, como la Supercopa, Recopa y Supercopa Internacional, además de la Copa Libertadores y torneos locales de por medio. Será un año de transición acordada por los actores de esta película que todavía no se terminó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí