"Dos nuevas conquistas inmortalizadas": Estudiantes renovó sus instalaciones para la próxima temporada

Este martes, de cara a la próxima temporada que comenzará la próxima semana, Estudiantes dio a conocer las modificaciones que realizó en sus instalaciones luego de las últimas dos consagraciones de este diciembre.

A través de un video y varias imágenes, se conocieron las nuevas figuras de las copas alzadas por el Pincha semanas atrás, en el vestuario y el gimnasio del Country Club de City Bell. "¿Hay lugar? Claro que sí", escribieron a la hora de revelar los diseños en los espacios habitados por el plantel.

"Dos nuevas conquistas inmortalizadas para siempre en vestuario y gimnasio del Country Club", agregaron a la hora de mostrar las figuras del Torneo Clausura AFA 2025 y del Trofeo de Campeones 2025.

¿Hay lugar? Claro que sí 😉 pic.twitter.com/wQMx4nmhYR — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025

Domínguez se queda: los detalles del proyecto futbolístico 2026

Fin de la novela. Después de 10 días de incertidumbre y muchos rumores a su alrededor, se confirmó que Eduardo Domínguez renovará su vínculo con Estudiantes por dos años. De esta manera el mejor fin de año para los hinchas, que estaban esperando ansiosamente la noticia de su continuidad. Primero con sus logros y tildes verdes y luego con un video con la leyenda “Domínguez 2027”.

“Tenemos un largo camino para seguir recorriendo, Eduardo”, publicó el Pincha en X y de inmediato su presidente Juan Sebastián Verón destacó en Instagram: “Grande Edu, vamos por más”. Las dos figuras más importantes que tiene la institución en este momento encolumnadas detrás de un mismo proyecto.

De las dos partes (cuerpo técnico y Club) se cedieron algunas cuestiones y entonces pudieron darse la mano para la extensión de un ciclo aclamado por los hinchas: cinco títulos en poco más de dos años. Quedó a uno de igualar a Osvaldo Zubeldía, lo que parecía imposible años atrás.

Domínguez sabe que el Club está obligado a vender y por eso serán más de dos jugadores los que se irán. Pero quiere poder elegir quiénes o los nombres que se sumarán. Estudiantes tiene varios objetivos importantes por delante, como la Supercopa, Recopa y Supercopa Internacional, además de la Copa Libertadores y torneos locales de por medio. Será un año de transición acordada por los actores de esta película que todavía no se terminó.