Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |ESCALA LA TENSIÓN

China lanza sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán

Las maniobras son una “severa advertencia” contra fuerzas separatistas y de interferencia externa, según indicó Beijing

China lanza sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán

Un caza Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán despega de la Base Aérea de Hsinchu / AFP

30 de Diciembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El ejército chino envió ayer fuerzas aéreas, navales y de cohetes para realizar ejercicios militares conjuntos alrededor de Taiwán, un movimiento que Beijing calificó como una “severa advertencia” contra fuerzas separatistas y de “interferencia externa”. En respuesta, Taiwán puso a sus fuerzas en alerta y dijo que el gobierno chino es “el mayor destructor de la paz”.

En este marco, la autoridad de aviación de Taiwán expresó que más de 100.000 viajeros internacionales se verían afectados por cancelaciones o desvíos de vuelos debido a las maniobras.

ENOJO CHINO CON WASHINGTON

Los ejercicios, que se llevarán a cabo durante dos días, se anunciaron después de que Beijing expresara su molestia por las ventas de armas de Washington al territorio y por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que el gobierno chino dice que debe estar bajo su dominio. Sin embargo, el ejército chino no mencionó a Estados Unidos ni a Japón en su declaración del lunes por la mañana.

El Ministerio de Defensa de Taiwán señaló en una publicación en la red social X que se estaban llevando a cabo ejercicios de respuesta rápida, con fuerzas en alerta máxima para defender la isla. En un comunicado aparte, indicó que había desplegado las fuerzas apropiadas en respuesta, realizando ejercicios de preparación para el combate.

Taiwán entró en alerta y dijo que el gobierno chino es “el mayor destructor de la paz”

“Los ejercicios militares selectivos del Partido Comunista chino confirman aún más su naturaleza de agresor y el mayor destructor de la paz”, expresó el ministerio.

LE PUEDE INTERESAR

Tormenta, nieve y mucho frío en el centro-norte de EE UU

LE PUEDE INTERESAR

¿Ucrania atacó una residencia de Putin?

El coronel mayor Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China, dijo que los ejercicios se llevarían a cabo en el estrecho de Taiwán y en áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla.

Shi indicó que las actividades se centrarán en patrullas de preparación para el combate aire-mar, “captura conjunta de superioridad integral” y bloqueos en puertos clave. También fue el primer ejercicio militar a gran escala en que el comando mencionó públicamente que uno de los objetivos era la “disuasión en todas las dimensiones fuera del archipiélago”.

“Es una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de ‘independencia de Taiwán’ y las fuerzas de interferencia externa, y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, expresó Shi.

SEPARADAS DESDE 1949

China y Taiwán han sido gobernadas por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán. Desde entonces la isla ha operado con su propio gobierno, aunque el gobierno chino la reclama como territorio soberano.

El comando informó que estaba utilizando destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados el lunes en coordinación con lanzamientos de cohetes de largo alcance para realizar ejercicios en el mar y el espacio aéreo en las áreas centrales del estrecho de Taiwán, centrándose en atacar blancos móviles en tierra. El objetivo es poner a prueba las capacidades de los soldados para realizar ataques de precisión en objetivos clave, agregó.

Fuentes del Ministerio de Defensa de Taiwán indicaron que 89 aviones y drones estaban operando alrededor del estrecho, con 67 de ellos entrando en la “zona de respuesta”, un espacio aéreo bajo monitoreo de la fuerza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes

Operativos dólar blue: en 60 bancos y financieras

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores

VIDEO. Definen la habilitación definitiva de muñecos en medio de reclamos

Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa

Schumacher: la leyenda que lucha en silencio

El precio de las carnes, “de fiesta”: golpazo al bolsillo

“Ya es insoportable”: sube el termómetro, falta el agua y la luz
Últimas noticias de El Mundo

EE UU vs. Venezuela: destruyó una instalación narco

Tormenta, nieve y mucho frío en el centro-norte de EE UU

¿Ucrania atacó una residencia de Putin?

EE UU avisa a la ONU: “Deberán adaptarse, reducirse o morir”
Información General
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
A 21 años de Cromañón: familiares y sobrevivientes encabezan el homenaje con actividades
Policiales
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Un crimen por odio de género, la razón para aplicar una perpetua
Rechazan excarcelación en el caso de los kickboxers
Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell
Morla y las hermanas de Maradona quedaron con procesamiento firme
Deportes
VIDEO. Domínguez 2027: el Barba se queda en Estudiantes
Gimnasia: deudas y una transición de poder bajo la lupa
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Se tomaron un tiempo pero lo hicieron: en Boca ratificaron a Úbeda
Pese al título Universitario cayó en el cierre del Proye

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla