China lanza sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán

Un caza Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán despega de la Base Aérea de Hsinchu / AFP

El ejército chino envió ayer fuerzas aéreas, navales y de cohetes para realizar ejercicios militares conjuntos alrededor de Taiwán, un movimiento que Beijing calificó como una “severa advertencia” contra fuerzas separatistas y de “interferencia externa”. En respuesta, Taiwán puso a sus fuerzas en alerta y dijo que el gobierno chino es “el mayor destructor de la paz”.

En este marco, la autoridad de aviación de Taiwán expresó que más de 100.000 viajeros internacionales se verían afectados por cancelaciones o desvíos de vuelos debido a las maniobras.

ENOJO CHINO CON WASHINGTON

Los ejercicios, que se llevarán a cabo durante dos días, se anunciaron después de que Beijing expresara su molestia por las ventas de armas de Washington al territorio y por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que el gobierno chino dice que debe estar bajo su dominio. Sin embargo, el ejército chino no mencionó a Estados Unidos ni a Japón en su declaración del lunes por la mañana.

El Ministerio de Defensa de Taiwán señaló en una publicación en la red social X que se estaban llevando a cabo ejercicios de respuesta rápida, con fuerzas en alerta máxima para defender la isla. En un comunicado aparte, indicó que había desplegado las fuerzas apropiadas en respuesta, realizando ejercicios de preparación para el combate.

“Los ejercicios militares selectivos del Partido Comunista chino confirman aún más su naturaleza de agresor y el mayor destructor de la paz”, expresó el ministerio.

El coronel mayor Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China, dijo que los ejercicios se llevarían a cabo en el estrecho de Taiwán y en áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla.

Shi indicó que las actividades se centrarán en patrullas de preparación para el combate aire-mar, “captura conjunta de superioridad integral” y bloqueos en puertos clave. También fue el primer ejercicio militar a gran escala en que el comando mencionó públicamente que uno de los objetivos era la “disuasión en todas las dimensiones fuera del archipiélago”.

“Es una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de ‘independencia de Taiwán’ y las fuerzas de interferencia externa, y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, expresó Shi.

SEPARADAS DESDE 1949

China y Taiwán han sido gobernadas por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán. Desde entonces la isla ha operado con su propio gobierno, aunque el gobierno chino la reclama como territorio soberano.

El comando informó que estaba utilizando destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados el lunes en coordinación con lanzamientos de cohetes de largo alcance para realizar ejercicios en el mar y el espacio aéreo en las áreas centrales del estrecho de Taiwán, centrándose en atacar blancos móviles en tierra. El objetivo es poner a prueba las capacidades de los soldados para realizar ataques de precisión en objetivos clave, agregó.

Fuentes del Ministerio de Defensa de Taiwán indicaron que 89 aviones y drones estaban operando alrededor del estrecho, con 67 de ellos entrando en la “zona de respuesta”, un espacio aéreo bajo monitoreo de la fuerza.