EE UU vs. Venezuela: destruyó una instalación narco

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos”, dijo Trump. Sería el primer ataque terrestre de la campaña militar antidrogas en Latinoamérica
Estados Unidos destruyó un área de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela, según afirmó ayer el presidente Donald Trump, en lo que podría constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.
Washington ha intensificado en los últimos meses su campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cartel de los Soles mientras ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.
Ayer, al recibir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su complejo residencial Mar-a-Lago (Florida), Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.
“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas .
“Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe”, agregó.
El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue “a lo largo de la costa”.
Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado “muy recientemente”, pero afirmó que “no sale gran cosa de eso”.
El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones cuando se le pidió que ampliara unos comentarios al pasar que formuló en una entrevista de radio emitida el viernes pasado en los que parecía reconocer por primera vez un ataque terrestre contra cárteles de la droga de Venezuela.
“Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían droga, ya saben, de donde salen los barcos”, dijo entonces Trump en la emisora WABC de Nueva York
“Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro”, agregó el presidente en la entrevista con John Catsimatidis, un multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio. Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni brindó otros detalles.
No ha habido por el momento ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano, aunque el ministerio del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró en un acto que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos, sin referirse específicamente al ataque a las instalaciones.
Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y este parece ser el primero.
Las fuerzas estadounidenses también han llevado a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega.
A ello se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados. Washington acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”. Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas, y cree que Washington quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.
