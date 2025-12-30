Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |DENUNCIA DE RUSIA

¿Ucrania atacó una residencia de Putin?

¿Ucrania atacó una residencia de Putin?
30 de Diciembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Rusia acusó ayer a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia del presidente Vladimir Putin y anunció que “revisará” su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque.

El dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció inmediatamente una “mentira” de Moscú que, según dijo, busca preparar el terreno para llevar a cabo nuevos ataques contra Kiev y “minar” los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022.

Estas acusaciones siembran dudas sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan desde noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó por la noche 91 drones contra la “residencia oficial” del presidente ruso en la región de Nóvgorod. No obstante, aseguró que todos los aparatos fueron derribados por la defensa aérea.

“NO QUEDARÁ SIN RESPUESTA”

Este ataque, prosiguió, “se llevó a cabo en plena fase de intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la resolución del conflicto ucraniano y no quedará sin respuesta”.

“Aún otra mentira de la Federación de Rusia”, denunció el mandatario ucraniano durante un intercambio virtual con periodistas. “Ellos (Rusia) no quieren que termine la guerra”, zanjó.

Paralelamente, Putin mantuvo ayer una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intercambiar impresiones sobre los avances de las negociaciones tras la reunión del domingo en Florida entre Trump y Zelenski.

La conversación fue “positiva”, indicó la Casa Blanca.

Sin embargo, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre “ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior” y sobre las soluciones planteadas sería “reexaminada” tras el “ataque terrorista” de Kiev.

Zelenski afirmó más temprano que Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad “sólidas” frente a Moscú por 15 años prorrogables.

 

