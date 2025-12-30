Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Tormenta, nieve y mucho frío en el centro-norte de EE UU

Tormenta, nieve y mucho frío en el centro-norte de EE UU
30 de Diciembre de 2025 | 02:06
Una tormenta invernal trajo ayer condiciones de ventisca, riesgos al viajar y cortes de energía a partes de la región centro-norte de Estados Unidos, mientras que otras partes del país experimentan temperaturas en descenso, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia. Un área de baja presión con desplazamiento desde los Grandes Lagos hacia el sureste de Canadá trajo consigo nieve a partes de Michigan (foto).
 

