El nuevo año llegará con subas en rubros básicos

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Alquileres, micros, la VTV, planes de salud, telefonía móvil y expensas tendrán distintos incrementos en el transcurso de enero
El arranque del 2026 no cambiará la dinámica de aumentos mensuales, por lo que enero trae aparejado la puesta en marcha de nuevas subas en diferentes rubros: micros, alquileres, peajes, verificación técnica vehicular, expensas, telefonía móvil y servicio de cable, entre otros. Todos impactarán en la inflación y en el bolsillo de la gente.
Los inquilinos que tienen que actualizar los pagos en enero tendrán subas según el periodo pactado. Por el Índice de Contratos de Locación (ICL) subirá con el siguiente esquema, informado por el Foro Profesional Inmobiliario: trimestral, 5,84%; cuatrimestral, 8,22% y semestral 12,83%. Para los escasos contratos que quedan con actualización anual, la suba en enero será del 36,35%.
Por el Índice de Precios al consumidor (IPC), los incrementos serán los siguientes: cuatrimestral, 9.09%; trimestral, 7,06%; semestral 12,95%.
Desde el 2 de enero entrará en vigencia el nuevo esquema tarifario para los micros de corta distancia en la región, con un incremento del 4,5%.
Boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada: $749,72 ($1.192,05 con SUBE sin registrar); de 3 a 6 km: $818,45 ($1.301,33 con SUBE sin registrar); de 6 a 12 km: $885,64 ($1.408,17 con SUBE sin registrar); de 12 a 27 km: $948,46 ($1.508,05 con SUBE sin registrar); más de 27 km: $1.000,82 ($1.591,31 con SUBE sin registrar).
Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el domingo estos serán los nuevos valores: de 0 a 3 kilómetros: $337,37; de 3 a 6 km: $368,30; de 6 a 12 km: $398,54; de 12 a 27 km: $426,81; más de 27 km: $450,37.
LE PUEDE INTERESAR
$3.000.000: crece el pozo del Cartonazo y aumentan las expectativas
LE PUEDE INTERESAR
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio. Con esta suba, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.
Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,2% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. En el rubro telecomunicaciones, las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en enero, que rondan entre el 3% y 4,5%.
En tanto, las expensas ordinarias tendrán subas entre el 2 y el 3 por ciento, según informaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí