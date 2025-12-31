Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |MÁS GOLPES AL BOLSILLO

El nuevo año llegará con subas en rubros básicos

Alquileres, micros, la VTV, planes de salud, telefonía móvil y expensas tendrán distintos incrementos en el transcurso de enero

El nuevo año llegará con subas en rubros básicos

La tarifa de micros aumentará 4,5% desde el 2 de enero / EL DIA

31 de Diciembre de 2025 | 01:05
Edición impresa

El arranque del 2026 no cambiará la dinámica de aumentos mensuales, por lo que enero trae aparejado la puesta en marcha de nuevas subas en diferentes rubros: micros, alquileres, peajes, verificación técnica vehicular, expensas, telefonía móvil y servicio de cable, entre otros. Todos impactarán en la inflación y en el bolsillo de la gente.

ALQUILERES

Los inquilinos que tienen que actualizar los pagos en enero tendrán subas según el periodo pactado. Por el Índice de Contratos de Locación (ICL) subirá con el siguiente esquema, informado por el Foro Profesional Inmobiliario: trimestral, 5,84%; cuatrimestral, 8,22% y semestral 12,83%. Para los escasos contratos que quedan con actualización anual, la suba en enero será del 36,35%.

Por el Índice de Precios al consumidor (IPC), los incrementos serán los siguientes: cuatrimestral, 9.09%; trimestral, 7,06%; semestral 12,95%.

MICROS

Desde el 2 de enero entrará en vigencia el nuevo esquema tarifario para los micros de corta distancia en la región, con un incremento del 4,5%.

Boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada: $749,72 ($1.192,05 con SUBE sin registrar); de 3 a 6 km: $818,45 ($1.301,33 con SUBE sin registrar); de 6 a 12 km: $885,64 ($1.408,17 con SUBE sin registrar); de 12 a 27 km: $948,46 ($1.508,05 con SUBE sin registrar); más de 27 km: $1.000,82 ($1.591,31 con SUBE sin registrar).

Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el domingo estos serán los nuevos valores: de 0 a 3 kilómetros: $337,37; de 3 a 6 km: $368,30; de 6 a 12 km: $398,54; de 12 a 27 km: $426,81; más de 27 km: $450,37.

LE PUEDE INTERESAR

$3.000.000: crece el pozo del Cartonazo y aumentan las expectativas

LE PUEDE INTERESAR

El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio. Con esta suba, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

OTRAS SUBAS

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,2% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país. En el rubro telecomunicaciones, las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en enero, que rondan entre el 3% y 4,5%.

En tanto, las expensas ordinarias tendrán subas entre el 2 y el 3 por ciento, según informaron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de La Ciudad

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla