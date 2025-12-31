Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |LA FORMACIÓN NO BRINDARÁ SERVICIOS EN ENERO

El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras

El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras

Frecuencia, limpieza e infraestructura, algunos de los pedidos / A.Sosa

31 de Diciembre de 2025 | 01:03
Edición impresa

Aunque fue pensado originalmente como un servicio para la comunidad académica, el Tren Universitario se transformó con el paso del tiempo como una alternativa cotidiana para vecinos de distintos barrios de La Plata y la región. Los usuarios del servicio tendrán que esperar hasta febrero para volver a subir al vagón, ya que estará en boxes durante todo enero para realizarle mantenimiento y mejoras, según anunciaron en la empresa ferroviaria.

Quienes lo usan a diario coinciden en que aún quedan aspectos por mejorar. Durante un relevamiento realizado por EL DIA en distintas estaciones del recorrido, usuarios habituales y ocasionales valoraron el servicio, pero también marcaron falencias vinculadas a la frecuencia, el mantenimiento y la infraestructura de las paradas.

Sara, vecina de la zona de 2 bis y 78, usuaria frecuente del ramal, contó que comenzó a utilizar el tren ante el mal funcionamiento de los micros que pasan por su barrio. En ese sentido, remarcó que el servicio ferroviario le permite llegar al centro en menos tiempo y con mayor previsibilidad. “En comparación con los micros es fenómeno. A mi barrio solo llegan el Este y el 520 y son un desastre”, dijo, y destacó que a diferencia de muchas paradas de colectivos, las estaciones cuentan con refugio para resguardarse del frío o la lluvia.

No obstante, señaló que sería necesario avanzar con mejoras en la infraestructura. “Tendrían que continuar el proyecto de nuevas estaciones y enfocarse más en el mantenimiento”, expresó, al tiempo que mencionó problemas de iluminación en algunas paradas durante la noche y el deterioro de los asientos. Aun así, subrayó que la puntualidad marca una diferencia clave frente al transporte automotor. “Pagás mucho menos y sabés que en 20 minutos estás en la estación”, afirmó.

El uso del Tren Universitario excede ampliamente el ámbito estudiantil. Verónica, vecina de la zona del Hospital San Juan de Dios, lo utiliza todos los días para ir a trabajar. “Lo uso porque es más económico y me deja a dos cuadras del trabajo. Aunque creo que, al ser muchas personas que lo usamos, deberían aumentar la frecuencia”, indicó. Una opinión similar compartió Mabel, estudiante y trabajadora, quien combina el tren para ir a cursar y volver a su casa después del trabajo. En ese marco, si bien consideró que el servicio es puntual, indicó que la limpieza podría mejorar.

En tanto, hay quienes lo eligen de manera ocasional. Ricardo Ángel Martínez, vecino de Ensenada, comentó: “Cuando lo tomé por primera vez me pareció una herramienta importante para conectar facultades y espacios culturales”.

LE PUEDE INTERESAR

En La Plata, el foco en la recuperación del espacio público

LE PUEDE INTERESAR

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

El Tren Universitario recorre desde la estación La Plata y el Hospital San Juan de Dios, con paradas intermedias cercanas a distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata, funcionando de lunes a sábados, con nueve servicios diarios por sentido.

A BOXES

Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio estará interrumpido desde el 1° de enero hasta el 1° de febrero inclusive debido a tareas de acondicionamiento.

Los trabajos incluyen la revisión de los bogies, cabezales, resortes y componentes clave del sistema de rodamiento, entre otras. La intervención fue programada durante el receso estival por la menor demanda y forma parte del plan de actualización de la infraestructura ferroviaria.

En paralelo a la reparación integral del sistema de rodamiento, se llevará a cabo una verificación completa del motor para chequear su estado general. Además, se realizarán trabajos de adecuación y puesta en valor del interior de la formación, informaron en la empresa ferroviaria.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

El año termina con el termómetro “explotado”, pero anuncian un alivio

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Últimas noticias de La Ciudad

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua

Arden los muñecos en La Plata

Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados

El año termina con el termómetro “explotado”, pero anuncian un alivio
Policiales
Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio
Tragedia en una cantera de La Plata: un joven de 22 años murió ahogado
VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque
La Justicia de Tucumán sobreseyó a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
VIDEO. Falsos repartidores perpetraron un violento asalto a metros de la Departamental de La Plata
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla