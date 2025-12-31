El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras

Aunque fue pensado originalmente como un servicio para la comunidad académica, el Tren Universitario se transformó con el paso del tiempo como una alternativa cotidiana para vecinos de distintos barrios de La Plata y la región. Los usuarios del servicio tendrán que esperar hasta febrero para volver a subir al vagón, ya que estará en boxes durante todo enero para realizarle mantenimiento y mejoras, según anunciaron en la empresa ferroviaria.

Quienes lo usan a diario coinciden en que aún quedan aspectos por mejorar. Durante un relevamiento realizado por EL DIA en distintas estaciones del recorrido, usuarios habituales y ocasionales valoraron el servicio, pero también marcaron falencias vinculadas a la frecuencia, el mantenimiento y la infraestructura de las paradas.

Sara, vecina de la zona de 2 bis y 78, usuaria frecuente del ramal, contó que comenzó a utilizar el tren ante el mal funcionamiento de los micros que pasan por su barrio. En ese sentido, remarcó que el servicio ferroviario le permite llegar al centro en menos tiempo y con mayor previsibilidad. “En comparación con los micros es fenómeno. A mi barrio solo llegan el Este y el 520 y son un desastre”, dijo, y destacó que a diferencia de muchas paradas de colectivos, las estaciones cuentan con refugio para resguardarse del frío o la lluvia.

No obstante, señaló que sería necesario avanzar con mejoras en la infraestructura. “Tendrían que continuar el proyecto de nuevas estaciones y enfocarse más en el mantenimiento”, expresó, al tiempo que mencionó problemas de iluminación en algunas paradas durante la noche y el deterioro de los asientos. Aun así, subrayó que la puntualidad marca una diferencia clave frente al transporte automotor. “Pagás mucho menos y sabés que en 20 minutos estás en la estación”, afirmó.

El uso del Tren Universitario excede ampliamente el ámbito estudiantil. Verónica, vecina de la zona del Hospital San Juan de Dios, lo utiliza todos los días para ir a trabajar. “Lo uso porque es más económico y me deja a dos cuadras del trabajo. Aunque creo que, al ser muchas personas que lo usamos, deberían aumentar la frecuencia”, indicó. Una opinión similar compartió Mabel, estudiante y trabajadora, quien combina el tren para ir a cursar y volver a su casa después del trabajo. En ese marco, si bien consideró que el servicio es puntual, indicó que la limpieza podría mejorar.

En tanto, hay quienes lo eligen de manera ocasional. Ricardo Ángel Martínez, vecino de Ensenada, comentó: “Cuando lo tomé por primera vez me pareció una herramienta importante para conectar facultades y espacios culturales”.

El Tren Universitario recorre desde la estación La Plata y el Hospital San Juan de Dios, con paradas intermedias cercanas a distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata, funcionando de lunes a sábados, con nueve servicios diarios por sentido.

A BOXES

Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio estará interrumpido desde el 1° de enero hasta el 1° de febrero inclusive debido a tareas de acondicionamiento.

Los trabajos incluyen la revisión de los bogies, cabezales, resortes y componentes clave del sistema de rodamiento, entre otras. La intervención fue programada durante el receso estival por la menor demanda y forma parte del plan de actualización de la infraestructura ferroviaria.

En paralelo a la reparación integral del sistema de rodamiento, se llevará a cabo una verificación completa del motor para chequear su estado general. Además, se realizarán trabajos de adecuación y puesta en valor del interior de la formación, informaron en la empresa ferroviaria.