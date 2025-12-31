Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche

En el marco del asueto establecido para hoy y el feriado de mañana por el año nuevo, la Municipalidad de La Plata informó que no habrá servicio de recolección de residuos por la noche por lo que solicitó a los vecinos evitar sacar la basura hoy y mañana.

En tanto, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado los dos días. Por otro lado, las líneas municipales de transporte público de pasajeros circularán hoy con cronograma de sábado y mañana con frecuencia de feriado.

Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido se aplicará hoy y no operará mañana, mientras que los controles periódicos de tránsito y nocturnidad se llevarán adelante de forma habitual.

Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajará con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el Cementerio estará abierto para visitas de 8 a 15 y la administración operará de 8 a 12 hoy, mientras que mañana estará cerrado.

A su vez, el Mercado Bonaerense La Plata trabajará hoy de 8 a 13 y permanecerá cerrado mañana. La República de los Niños estará cerrada ambos días.

Cabe indicar que hoy y mañana no habrá atención al público en las sedes bancarias.

PUBLICIDAD EL DIA

La oficina de Publicidad atenderá hoy de 9 a 16 y mañana estará cerrada. Reabre el viernes 2 de enero.