Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos
La ex presidenta Cristina Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.
Transcurridos 11 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.
El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico. Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.
La ausencia de actividad conocida de parte de la ex mandataria genera preocupación en su entorno y en la militancia, que esperan que prontamente la líder del kirchnerismo de señales de mejoría.
La internación por las complicaciones médicas que derivaron en la cirugía se produjo en el medio de la condena de prisión que cumple en formato domiciliario en el marco de la causa por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante su mandato presidencial.
