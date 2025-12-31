Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante: el viernes sale la tarjeta y se juega por $3.000.000

Política y Economía

Los premios del Mundial Qatar 2022, en la mira: la Justicia investiga el destino de 40 millones de dólares

Apuntan a sociedades vinculadas con el empresario Javier Faroni. El dinero no figuraría en los balances contables de la AFA

Los premios del Mundial Qatar 2022, en la mira: la Justicia investiga el destino de 40 millones de dólares
31 de Diciembre de 2025 | 08:24

Escuchar esta nota

La Justicia puso bajo análisis el destino de 40 millones de dólares correspondientes a premios otorgados por la FIFA y la Conmebol a la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Según lo expuesto en el informe televisivo de la señal TN, esos fondos habrían sido girados directamente al exterior mediante transferencias por un total de USD 40 millones —USD 30 millones de FIFA y USD 10 millones de Conmebol— a sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni, sin que el dinero figure en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El programa conducido por Jony Viale destacó que el cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, cuando la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue rondaba el 100%. En ese contexto, se planteó —en potencial— que los jugadores podrían haber cobrado en pesos pero al tipo de cambio oficial, mientras los dólares permanecían en el exterior, lo que habría generado una diferencia cambiaria significativa.

En la City porteña, en esa época, se había instalado el rumor de que el gobierno ofrecía a los amigos una puerta especial para acceder a dólares baratos. Incluso, funcionarios clave de aquellos días, desaparecieron de los lugares que frecuentaban.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

Levantan el secreto fiscal y bursátil de “Chiqui” Tapia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

Qué se sabe del cierre sin aviso de la Primaria de un colegio privado de La Plata

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera

Escándalo en la Legislatura: la trama detrás de la causa por abusos sexuales, con dos empleados detenidos

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

¿Brindis sin luz y sin agua en La Plata? El año termina con calor sofocante y una catarata de quejas en los barrios
Últimas noticias de Política y Economía

Cristina Kirchner pasará fin de año internada y crece la inquietud por su estado de salud

Nafta más cara desde mañana: el Gobierno subió el impuesto al combustible

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Gimnasia: Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Espectáculos
Shakira lo hizo otra vez: se convirtió en una de las artistas con mayores ingresos del 2025
Pampita volvió a marcar tendencia en Punta del Este: cuánto cuesta tener el outfit rojo que mostró la modelo, las fotos
Sigue el escándalo con Bendita: sin Beto Casella, no dejaron despedirse a dos históricas panelistas
Qué dice la denuncia de Romina Gaetani: pedirán la detención de Luis Cavanagh
“La empleada”: un laberinto emocional
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Información General
Apagón masivo en el AMBA en la previa de Fin de Año: hubo casi un millón de usuarios sin luz
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla