La Justicia puso bajo análisis el destino de 40 millones de dólares correspondientes a premios otorgados por la FIFA y la Conmebol a la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Según lo expuesto en el informe televisivo de la señal TN, esos fondos habrían sido girados directamente al exterior mediante transferencias por un total de USD 40 millones —USD 30 millones de FIFA y USD 10 millones de Conmebol— a sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni, sin que el dinero figure en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El programa conducido por Jony Viale destacó que el cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, cuando la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue rondaba el 100%. En ese contexto, se planteó —en potencial— que los jugadores podrían haber cobrado en pesos pero al tipo de cambio oficial, mientras los dólares permanecían en el exterior, lo que habría generado una diferencia cambiaria significativa.
En la City porteña, en esa época, se había instalado el rumor de que el gobierno ofrecía a los amigos una puerta especial para acceder a dólares baratos. Incluso, funcionarios clave de aquellos días, desaparecieron de los lugares que frecuentaban.
