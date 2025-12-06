Norris arrancó veloz en el GP de Abu Dhabi

El piloto británico Lando Norris (McLaren) demostró un dominio absoluto y terminó primero en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Abu Dabi, donde irá en busca de su primer título en la Fórmula 1.

Lideró gracias a su vuelta rápida de 1:24,485, lo que le permitió terminar solo ocho milésimas por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que es otro de los aspirantes al título este fin de semana.

En dicha sesión, que contó con la presencia de muchos pilotos de reserva, el argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una sólida actuación para finalizar en el décimo lugar, a 370 milésimas de Norris.

Ya en la práctica libre 2, Norris consolidó su dominio en el Circuito de Yaz Marina, que mañana será testigo de una apasionante definición.

En esta ocasión, Norris mejoró muchísimo y giró en 1:23,083, para sacarle una considerable ventaja de 363 milésimas a Verstappen, quien volvió a ser su escolta.

A su vez, el australiano Oscar Piastri, que también pelea por el título, no pudo participar en la práctica libre 1 ya que le cedió el monoplaza al mexicano Patricio O´Ward, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos quedó 11°, a 680 milésimas de Norris.

Dicha sesión fue una verdadera pesadilla para Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, ya que terminaron 19° y 20° respectivamente, en las últimas dos posiciones.

La Fórmula 1 llegó este fin de semana a Abu Dabi, donde se definirá el campeonato que tiene como líder a Norris con 408 puntos. Al británico le alcanzará con terminar en el podio para no depender de otros resultados, aunque no se podrá confiar ya que tanto Verstappen como Piastri buscarán quedarse con la gloria.

La actividad en el GP de Abu Dabi continuará hoy con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 7:30 y a las 11, respectivamente.