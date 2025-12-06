Las Lobas derrotaron 3-1 al Pincha y están en semis

Se disputó el partido de cuartos de final de la Copa Osmita, la que le pone punto final a la temporada 2025 del voley femenino.

En el Polideportivo Víctor Nethol el equipo femenino de Gimnasia superó a su par de Estudiantes por 3-1, con parciales de 23-25, 25-20, 25-21 y 25-23. El partido fue de menor a mayor para las dueñas de casa que volvieron a ganar un clásico.

De esta manera el equipo de Las Lobas se clasificó a la siguiente ronda en donde espera al ganador de Ferro y River

En tanto que la otra serie la jugarán Boca, un animador de todos los años ante la Universidad de la Matanza.

En tanto que el voley masculino de Gimnasia irá por el ascenso a Liga de Honor ante Náutico Hacoaj que derrotó a UNLM. La serie arranca el 9 de diciembre.