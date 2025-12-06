Con Etcheverry y Tirante se juega la Copa Desafío II

Con la presencia de Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante, los dos mejores jugadores profesionales de la historia del tenis platense se disputará la Copa Desafío II “Ciudad de La Plata”, que tendrá como escenario al Club Universitario, en la sede de Gonnet, y de acuerdo a la organización el primer partido se pondrá en marcha hoy desde las 14.

En esta oportunidad, el evento contará con la novedad de la participación de dos invitados especiales: el marplatense Francisco Comesaña y el italo-argentino (nacido en Villa Gesell) Luciano Darderi.

Cabe destacar que la mayoría de los integrantes del evento, que es organizado por el exjugador y entrenador platense Gustavo Merbilhaa, se encuentran dentro del Top 100 del ranking mundial ATP.

Este hecho particular pone como punto de lanza a Luciano Darderi (23 años), ya que se ubica en la ubicación en el puesto 26. El italo-argentino en la mejor posición ostenta en su carrera y que la alcanzó el pasado del pasado 13 de octubre; aunque se quedó con la pica de no ser convocado para la Final 8 de Copa Davis, donde el equipo “azzurro” se consagró tricampeón de la máxima competencia del tenis por equipos.

A todo esto, Tomás Etcheverry (26 años) al tener una temporada con muchos altibajos actualmente se encuentra en la posición 59 (tras comenzar el año ubicado en el puesto 39). Tomy no encontró la suficiente química con su entrenador Horacio de la Peña y tras ocho meses se rompió el vínculo, por lo que volvió con su antiguo equipo de trabajo encabezado por Walter Grinovero.

En lo que tiene que ver con Francisco Comesaña (25 años) este año fue convocado por el capitán Javier Frana al equipo de Copa Davis por lo que fue parte de conjunto nacional junto a Tomy Etcheverry, Francisco Cerúndolo y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

El “Tiburón” cerrará el año en la colocación 67. A todo esto, el otro tenista platense, Thiago Tirante (24 años) estuvo hasta hace pocas semanas entre los 100 mejores del mundo, más precisamente en el puesto 98, pero hoy está ubicado en la posición 106.

Como quedó dicho, la jornada se abrirá hoy, a partir de las 14, con el partido entre Tomás Etcheverry vs Luciano Darderi, luego se medirán en el siguiente singles, Thiago Tirante vs Francisco Comesaña para finalizar con el dobles entre Etcheverry-Tirante y Darderi-Comesaña.

Además, al margen de todo lo que tiene que ver con el aspecto tenístico habrá un After Match con propuestas gastronómicas, compartiendo música y sorteos en el predio del club de Gonnet.

El evento tendrá un fin solidario, ya que destinará parte de lo recaudado a la Fundación Sor María Ludovica del Hospital de Niños de La Plata.

“Quiero agradecerles a estas estrellas del tenis mundial, que hacen una exhibición muy relevante para La Plata, no solamente por el estímulo deportivo sino por jerarquizar a la ciudad notablemente”, expresó el intendente Julio Alak a modo e la introducción de la conferencia de prensa ofrecida ayer en el Salón Blanco del palacio municipal, donde también estuvieron presente Marcelo Galland (presidente del Concejo Deliberante y titular del Club Universitario) y Gustavo Merbilhaa.

Por su parte, Thiago Tirante aseguró que “es importante que la ciudadanía pueda disfrutar del espectáculo y del show” a lo que agregó que “es un orgullo poder acompañar a los chicos y a sus familias”.

En el caso de Tomás Etcheverry admitió que “para nosotros es un placer poder jugar acá y darle la oportunidad a nuestras familias y amigos de que puedan vernos. El año pasado se vivió algo muy lindo”, que además de confirmar que pasado estará presente en el Bosque para presenciar el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes (Tomy es fanático del Lobo) puso en duda su participación en la futura participación en la serie de Copa Davis contra Corea del Sur, que se llevará a cabo el próximo año.

A todo esto, el programa incluía una clínica de tenis para más de un centenar de chicos y chicas de escuelas platenses, además de espacios recreativos.

A propósito, la ciudad de La Plata será este fin de semana la capital del deporte, ya que además de la “Copa Desafío” de Tenis, la definición de Turismo Carretera y el TC Pista, en el Autódromo “Roberto Mouras” y el clásico entre Gimnasia y Estudiantes.

