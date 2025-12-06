Atenas, el más campeón, se quedó con la final del Clausura de la APB

El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
En un partido caliente, Atenas derrotó 71-63 a Estudiantes y se consagró campeón del torneo Clausura de la Asociación Platense de Básquet. Más allá de los fallos arbitrales no dejó dudas que fue el mejor de los dos en el encuentro de anoche.
El partido fue parejo en sus primeros dos cuartos, siempre con el equipo de calle 13 arriba pero un Estudiantes que con arrebatos de Facundo Vallejos y Juan Ignacio Bruno se quiso acercar. Pero siempre dejó mejor imagen el Griego.
Estudiantes estuvo nervioso y en el arranque del tercer cuarto mostró su peor cara. Tuvo errores en ataque y mucha indisciplina. Cometió dos faltas técnicas y se puso muy nervioso en los fallos de los árbitros.
Atenas fue más astuto, con Atademo y los hermanos Amman lideraron el parcial y dejaron a su equipo más cerca del título. En un partido de detalles y muy físico primó la paciencia y el oportunismo. Además la visita se mostró mejor en el juego de tres puntos, que fue alejándolo de su rival.
El Griego ganaba por 16 puntos pero en el final apretó el Pincha y lo jugó hasta el final que fue punto a punto. Mejoró con actitud el local y varios triples: estuvo a 4 pts.
De esta manera el ganador ahora tendrá que definir el año contra Reconquista, el ganador del torneo Apertura. Otra vez se concentró buena cantidad de gente al punto que el inicio del partido se retrasó unos 15 minutos.
