Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump

En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
7 de Diciembre de 2025 | 09:19

Escuchar esta nota

El cuestionado presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, viajó a Estados Unidos y participó de un cónclave en Mar-a-Lago, la exclusiva residencia de Donald Trump. La visita que ocurrió horas después del sorteo del Mundial 2026, tuvo un fuerte peso político, ya que Tapia mantuvo reuniones de alto nivel con funcionarios y empresarios norteamericanos.

La presencia de Tapia con funcionarios de renombre de los Estados Unidos se producen en paralelo a la puja con el Gobierno Nacional que por estos días intensifico sus críticas hacia la conducción de la AFA, con funcionarios y periodistas alineados al oficialismo cuestionando incluso la cercanía de Lionel Messi con el presidente de la entidad. 

Tapia quedó envuelto en una saga de escándalos por los cuestionados manejos al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese marco, la ministra nacional Patricia Bullrich pidió que el capitán argentino Lionel Messi “se corra del medio”.

La presencia de Tapia se dio en un momento clave, llenando el "espacio vacío" que dejó la cancelación del viaje presidencial de Javier Milei a Washington, que había generado "ruido diplomático" en la relación bilateral.

¿Tapia se reúne con Donald Trump? 

Durante la cena organizada en Mar-a-Lago, Tapia mantuvo una larga charla con Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente.

Según agencias de noticias, del diálogo surgió una invitación para que el máximo dirigente de la AFA se junte con Donald Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo.

LE PUEDE INTERESAR

Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo

LE PUEDE INTERESAR

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”

La presencia argentina fue interpretada en Washington como un gesto institucional necesario, con Tapia ocupando un rol de interlocutor en un momento de tensión diplomática.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

Murió un funcionario bonaerense tras un choque

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

¡Largo Franco Colapinto!: ya se corre el Gran Premio de Abu Dabi

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Últimas noticias de Política y Economía

Presentaron los F-16: Milei, durísimo con el kirchnerismo

Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”

Presti ya tiene reemplazante en la jefatura del Ejército

Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Deportes
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
¡Largo Franco Colapinto!: ya se corre el Gran Premio de Abu Dabi
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla