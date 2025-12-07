En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump

El cuestionado presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, viajó a Estados Unidos y participó de un cónclave en Mar-a-Lago, la exclusiva residencia de Donald Trump. La visita que ocurrió horas después del sorteo del Mundial 2026, tuvo un fuerte peso político, ya que Tapia mantuvo reuniones de alto nivel con funcionarios y empresarios norteamericanos.

La presencia de Tapia con funcionarios de renombre de los Estados Unidos se producen en paralelo a la puja con el Gobierno Nacional que por estos días intensifico sus críticas hacia la conducción de la AFA, con funcionarios y periodistas alineados al oficialismo cuestionando incluso la cercanía de Lionel Messi con el presidente de la entidad.

Tapia quedó envuelto en una saga de escándalos por los cuestionados manejos al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese marco, la ministra nacional Patricia Bullrich pidió que el capitán argentino Lionel Messi “se corra del medio”.

La presencia de Tapia se dio en un momento clave, llenando el "espacio vacío" que dejó la cancelación del viaje presidencial de Javier Milei a Washington, que había generado "ruido diplomático" en la relación bilateral.

¿Tapia se reúne con Donald Trump?

Durante la cena organizada en Mar-a-Lago, Tapia mantuvo una larga charla con Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia del Presidente.

Según agencias de noticias, del diálogo surgió una invitación para que el máximo dirigente de la AFA se junte con Donald Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo.

La presencia argentina fue interpretada en Washington como un gesto institucional necesario, con Tapia ocupando un rol de interlocutor en un momento de tensión diplomática.

