Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |APREVIDE DEJÓ EN CLARO SU POSTURA

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Advertencia de Aprevide

7 de Diciembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

A un día de una nueva definición del clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes, que definirá al segundo finalista del Torneo Clausura, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), le hizo una advertencia a los hinchas triperos, de cara al choque del lunes en el Estadio del Bosque.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del ente de la misma cartera informó que “acompañando lo acordado con el club organizador recuerda que se encuentra prohibido el ingreso y uso de pirotecnia como ser bengalas, humo y demás artefactos en los sectores de tribuna, platea y pasillos de circulación manipulada por el público general”, mediante un comunicado.

A su vez, también notificó que “en el caso de observar la utilización de estos elementos en el estadio, se realizará la identificación de las personas mediante el monitoreo de las cámaras de video seguridad para la aplicación de prohibición de concurrencia a los implicados por infracción a la Ley de Deportes”.

Marcando una postura firme, el organismo sostuvo que “se sancionará al club con cumplimiento inmediato para el próximo partido en cualquier competencia futbolística que dispute”.

Por su parte, puntualizaron en que “El único uso excepcional de pirotecnia en el estadio, específicamente en el campo de juego, deberá ser tramitado por el club organizador ante esta Agencia con el debido tiempo de antelación al evento para su autorización”.

De esta forma, Aprevide dejó en claro sus sugerencias de cara al partido del lunes por la tarde en 60 y 118, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, si bien se prepara un gran recibimiento, la misma se da para evitar inconvenientes en las afueras del reducto.

LE PUEDE INTERESAR

Gran demanda en el canje de ubicaciones

LE PUEDE INTERESAR

Clásico decisivo: Boca y Racing, mano a mano por la final

Estas advertencias se dan teniendo en cuenta lo sucedido en el último clásico disputado en el Juan Carmelo Zerillo, en abril del corriente año.

Aquella tarde en el Bosque, el triperío realizó un gran recibimiento para la salida del equipo, aunque el mismo se extendió luego del pitazo inicial del árbitro. En la inmediaciones del Estadio se colocaron fuegos artificiales y pirotecnia, que continuaron explotando durante 8 minutos tras el comienzo del duelo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Los números de la suerte del domingo 7 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Mundial 2026: Argentina ya conoce su ruta

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón
Últimas noticias de Deportes

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta

Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
La Ciudad
“Navidad sin dolor”: la iniciativa gratuita de la Facultad de Odontología
En FOTOS | La primera Fiesta de la Frutilla platense
Vecinos de Villa Castells exigen que se cumpla el fallo judicial por el agua
"Misa ricotera" en La Plata: las "tribus" coparon los alrededores del Estadio para ver a la banda del Indio Solari
Arrancó el operativo por la "misa ricotera" en La Plata: lo que hay que saber sobre los recitales de los Fundamentalistas
Política y Economía
Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
El Gobierno intimó a la AFA y a Chiqui Tapia por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada
La era Milei y la crisis de los partidos tradicionales
Para formalizar, la reforma laboral no debe olvidarse  de los gnomos productivos
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Espectáculos
Composición: tema "La Vaca"
Noelia Marzol sin filtro ni tabúes, reveló cuántas veces tiene sexo con su pareja, a quien llenó de elogios
Finde XXL en La Platae: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos
El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo
Cachitas Now!: un hola para decir adiós
Policiales
"Vergüenza" y "dolor": tras el pedido de "La Toretto" para trabajar de niñera, la reacción de la familia de Walter
Viajaban desde La Plata: murió un funcionario de Seguridad bonaerense en un accidente en Ruta 3
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto 
El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla