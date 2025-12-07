La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

A un día de una nueva definición del clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes, que definirá al segundo finalista del Torneo Clausura, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), le hizo una advertencia a los hinchas triperos, de cara al choque del lunes en el Estadio del Bosque.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del ente de la misma cartera informó que “acompañando lo acordado con el club organizador recuerda que se encuentra prohibido el ingreso y uso de pirotecnia como ser bengalas, humo y demás artefactos en los sectores de tribuna, platea y pasillos de circulación manipulada por el público general”, mediante un comunicado.

A su vez, también notificó que “en el caso de observar la utilización de estos elementos en el estadio, se realizará la identificación de las personas mediante el monitoreo de las cámaras de video seguridad para la aplicación de prohibición de concurrencia a los implicados por infracción a la Ley de Deportes”.

Marcando una postura firme, el organismo sostuvo que “se sancionará al club con cumplimiento inmediato para el próximo partido en cualquier competencia futbolística que dispute”.

Por su parte, puntualizaron en que “El único uso excepcional de pirotecnia en el estadio, específicamente en el campo de juego, deberá ser tramitado por el club organizador ante esta Agencia con el debido tiempo de antelación al evento para su autorización”.

De esta forma, Aprevide dejó en claro sus sugerencias de cara al partido del lunes por la tarde en 60 y 118, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, si bien se prepara un gran recibimiento, la misma se da para evitar inconvenientes en las afueras del reducto.

Estas advertencias se dan teniendo en cuenta lo sucedido en el último clásico disputado en el Juan Carmelo Zerillo, en abril del corriente año.

Aquella tarde en el Bosque, el triperío realizó un gran recibimiento para la salida del equipo, aunque el mismo se extendió luego del pitazo inicial del árbitro. En la inmediaciones del Estadio se colocaron fuegos artificiales y pirotecnia, que continuaron explotando durante 8 minutos tras el comienzo del duelo.