Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Anoche y hoy, recitales de la banda del “indio”

La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio

La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio

Los fanáticos acamparon desde temprano en la ciudad / d. alday

7 de Diciembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al “Indio” Solari, volvió a convocar a miles de seguidores este sábado en el Estadio Diego Armando Maradona, en el primero de los dos shows programados en La Plata. Desde el mediodía, la Ciudad comenzó a transformarse en un gran punto de encuentro ricotero y las inmediaciones del estadio vivieron una previa que recordó a los viejos tiempos de Patricio Rey.

La rambla de avenida 32, a la altura de 19, fue desde temprano el epicentro del movimiento. Allí se montó el clásico paisaje: banderas, gazebos, parlantes, parrillas encendidas y un flujo constante de fanáticos que, pese al calor agobiante, se instaló para esperar la apertura de puertas, prevista para las 17.

Asimismo, la postal se repitió en distintos puntos del barrio La Loma. Muchos fanáticos eligieron acampar en la plaza Güemes (19 y 38) o en el Parque Alberti (25 y 38), mientras que otros improvisaron carpas y mantas en veredas y esquinas estratégicas.

Con un barrio movilizado, y algo molesto por la seguidilla de espectáculos, hoy una nueva “misa” volverá a hacer vibrar a la Ciudad con otro aluvión de gente. Una muestra más de que, aun lejos de los escenarios, el “Indio” y su exgrupo “Los Redondos” siguen latiendo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
Últimas noticias de La Ciudad

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos

El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada

Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina
Deportes
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque
Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla