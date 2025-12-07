La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al “Indio” Solari, volvió a convocar a miles de seguidores este sábado en el Estadio Diego Armando Maradona, en el primero de los dos shows programados en La Plata. Desde el mediodía, la Ciudad comenzó a transformarse en un gran punto de encuentro ricotero y las inmediaciones del estadio vivieron una previa que recordó a los viejos tiempos de Patricio Rey.
La rambla de avenida 32, a la altura de 19, fue desde temprano el epicentro del movimiento. Allí se montó el clásico paisaje: banderas, gazebos, parlantes, parrillas encendidas y un flujo constante de fanáticos que, pese al calor agobiante, se instaló para esperar la apertura de puertas, prevista para las 17.
Asimismo, la postal se repitió en distintos puntos del barrio La Loma. Muchos fanáticos eligieron acampar en la plaza Güemes (19 y 38) o en el Parque Alberti (25 y 38), mientras que otros improvisaron carpas y mantas en veredas y esquinas estratégicas.
Con un barrio movilizado, y algo molesto por la seguidilla de espectáculos, hoy una nueva “misa” volverá a hacer vibrar a la Ciudad con otro aluvión de gente. Una muestra más de que, aun lejos de los escenarios, el “Indio” y su exgrupo “Los Redondos” siguen latiendo.
