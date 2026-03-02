Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un contenedor para depositar pilas usadas en el CAM de diagonal 80

2 de Marzo de 2026

En el marco del programa municipal Chau Pilas, los vecinos de La Plata pueden llevar sus pilas y baterías de litio usadas al Centro Administrativo Municipal (CAM). La iniciativa comenzó a funcionar en febrero, ampliando los puntos de recepción disponibles en la ciudad, y ya superó los 50 kilos recolectados. 

El material se recibe en el horario habitual de atención del CAM: de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00. Para su correcta disposición, debe ser trasladado dentro de un envase cerrado y depositado en el interior del edificio en el contenedor debidamente identificado con el programa.

El objetivo de la iniciativa es evitar el impacto ambiental que generan estos residuos cuando son desechados de manera incorrecta, teniendo en cuenta que solo un kilo puede contaminar hasta 10 mil litros de agua. 

El material recolectado es trasladado a una planta ubicada en la localidad de Campana que garantiza el confinamiento seguro de residuos inertes utilizando tecnología de eficiencia aprobada y cumpliendo con la legislación vigente. La disposición final se realiza con la correspondiente certificación.

Además del CAM, el programa de la Secretaría de Ambiente cuenta con contenedores en todas las delegaciones municipales, en el Centro de Operaciones Municipal (COM) y en la Casa Ecológica del Paseo del Bosque. Desde su inicio, consiguió recolectar alrededor de 750 kilos.

