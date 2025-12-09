Rusia: avión de transporte militar se estrella y mueren los siete ocupantes

Un avión militar de transporte ruso se estrelló hoy martes en Ivanovo, una región central de Rusia a aproximadamente 250 kilómetros al noreste de Moscú y las siete personas a bordo murieron, informaron las autoridades.

“Hoy, en la región de Ivanovo, un avión militar de transporte An-22 se estrelló durante un vuelo de prueba tras pasar por el proceso de mantenimiento. El avión cayó en una zona deshabitada”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los servicios locales de emergencias dijeron a la agencia TASS que el An-22 transportaba a siete personas cuando se estrelló. El Comité Ruso de Investigación confirmó que todos los miembros de la tripulación murieron y agregó que se están investigando las circunstancias en torno al incidente.

Testigos informaron que el An-22 comenzó a desintegrarse en pleno vuelo. Los restos del avión cayeron en la Reserva de Uvod.