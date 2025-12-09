La fiesta del Pincha comenzó y terminó en City Bell

Ante la imposibilidad de ir al Bosque, los hinchas de Estudiantes realizaron una gran fiesta en el Country de City Bell, tanto en la previa del clásico como post triunfo. Miles de albirrojos dijeron presentes con banderas, bengalas y mucha pasión, para dejar en claro que no fue un partido más.

Desde temprano, la gente se acercó al ingreso del Country, con camisetas, color y mucho aliento. Familias, amigos y niños le fueron a dar todo el apoyo a los jugadores, para un partido histórico. Además hubo muchas banderas especiales, con mensajes para los jugadores: “Nunca caminarás solo”, fue una que sobresalió.

Al momento de partir el micro de los futbolistas rumbo al estadio Juan Carmelo Zerillo, el delirio fue total. Varios de los protagonistas grabaron con sus teléfonos el emotivo momento, al grito de “Esta tarde tenemos que ganar. Ponga hue..., hue... vos Estudiantes...”.

Una vez logrado el triunfo, los hinchas volvieron al Country de City Bell para celebrar con los jugadores. Nuevamente el color estuvo en escena y una vez que llegaron, los futbolistas salieron a festejar el histórico pase a la final del Torneo Clausura, ante el rival de toda la vida.

Por supuesto, los hinchas dejaron en claro que falta un pasito más y pidieron por el título ante Racing, en la final del próximo sábado en Santiago del Estero. A la espera de que se confirme cómo será la venta de entradas, se espera un fuerte acompañamiento de la gente para Estudiantes.