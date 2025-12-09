Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Deportes |Caída desde 15 metros de altura

El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo es su estado de salud?

El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo es su estado de salud?
9 de Diciembre de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

Federico Díaz Cano, de 35 años, fue internado y está en estado "delicado" tras haber caído al vacío ayer desde la tribuna “Centenario” durante el clásico platense. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 16, cuando el hincha e hijo de Marito Díaz (histórico simpatizante de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club) se encontraba sostenido de una bandera en el sector alto de la popular. La tela, que no estaba correctamente amarrada, se deslizó de sujeción; Federico perdió el apoyo y cayó desde aproximadamente 15 metros.

Testigos alertaron de inmediato al personal médico presente en el estadio. El SAME llegó en pocos minutos y lo encontró consciente, aunque con visibles lesiones producto del impacto contra el suelo de cemento. Presentaba fracturas en miembros superiores y traumatismo encéfalo craneano grave, más otras lesiones internasimportantes que hacían prever un cuadro grave. Fue trasladado de urgencia al Policlínico San Martín y se activaron procedimientos de emergencia para estabilizarlo.

En las horas posteriores, la preocupación aumentó. Según fuentes consultadas por El Día, los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente debido a múltiples lesiones internas y a la importante pérdida de sangre sufrida. Durante la operación se le practicaron transfusiones y, ante la evolución del cuadro, quedó intubado. El diagnóstico actual es “delicado”, con pronóstico incierto y bajo supervisión permanente de los profesionales.

El caso generó fuerte conmoción en el ámbito Tripero. La familia Díaz es conocida dentro del club, especialmente por la figura de Marito, lo que hizo que la noticia circulara rápidamente entre allegados, dirigentes e hinchas. El accidente además vuelve a poner el foco sobre las medidas de seguridad en los estadios y, especialmente, en la manipulación de banderas y elementos colgantes en sectores altos de las tribunas, una práctica habitual pero riesgosa si no cuenta con sujeciones adecuadas.

LE PUEDE INTERESAR

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

LE PUEDE INTERESAR

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Su evolución médica será clave en las próximas 24 y 48 horas, consideradas determinantes por el equipo profesional que lo asiste.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"En estado reservado": cómo sigue el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna Centenario

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final

Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Últimas noticias de Deportes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque

Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final
La Ciudad
La Plata, a puro piquetes y caos este martes: inminentes cortes en Autopista, 520 y más
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Política y Economía
El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
La UCR La Plata convoca a un acto en Plaza Moreno a 42 años de la recuperación de la democracia
El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los proyectos a debatir
Reforma laboral: se viene el proyecto oficial
Más de 50% de las pymes, con juicios laborales
Espectáculos
Grandes ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025: El Eternauta, Belén y La mujer de la fila  
Shakira en Vélez: mucha onda con Antonio De La Rúa, cantó "Día de Enero" con una llamativa sonrisa 
Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Policiales
Desesperada búsqueda: tiene 19 años, vino a La Plata a ver a la banda del Indio Solari y todavía no regresó a su ciudad
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla