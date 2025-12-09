El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo es su estado de salud?

El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
Federico Díaz Cano, de 35 años, fue internado y está en estado "delicado" tras haber caído al vacío ayer desde la tribuna “Centenario” durante el clásico platense. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 16, cuando el hincha e hijo de Marito Díaz (histórico simpatizante de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club) se encontraba sostenido de una bandera en el sector alto de la popular. La tela, que no estaba correctamente amarrada, se deslizó de sujeción; Federico perdió el apoyo y cayó desde aproximadamente 15 metros.
Testigos alertaron de inmediato al personal médico presente en el estadio. El SAME llegó en pocos minutos y lo encontró consciente, aunque con visibles lesiones producto del impacto contra el suelo de cemento. Presentaba fracturas en miembros superiores y traumatismo encéfalo craneano grave, más otras lesiones internasimportantes que hacían prever un cuadro grave. Fue trasladado de urgencia al Policlínico San Martín y se activaron procedimientos de emergencia para estabilizarlo.
En las horas posteriores, la preocupación aumentó. Según fuentes consultadas por El Día, los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente debido a múltiples lesiones internas y a la importante pérdida de sangre sufrida. Durante la operación se le practicaron transfusiones y, ante la evolución del cuadro, quedó intubado. El diagnóstico actual es “delicado”, con pronóstico incierto y bajo supervisión permanente de los profesionales.
El caso generó fuerte conmoción en el ámbito Tripero. La familia Díaz es conocida dentro del club, especialmente por la figura de Marito, lo que hizo que la noticia circulara rápidamente entre allegados, dirigentes e hinchas. El accidente además vuelve a poner el foco sobre las medidas de seguridad en los estadios y, especialmente, en la manipulación de banderas y elementos colgantes en sectores altos de las tribunas, una práctica habitual pero riesgosa si no cuenta con sujeciones adecuadas.
Su evolución médica será clave en las próximas 24 y 48 horas, consideradas determinantes por el equipo profesional que lo asiste.
