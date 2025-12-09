Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El viaje a Santiago del Estero: la odisea del hinchas del Pincha ante la falta de vuelos y hoteles ocupados

El viaje a Santiago del Estero: la odisea del hinchas del Pincha ante la falta de vuelos y hoteles ocupados
9 de Diciembre de 2025 | 17:32

Apenas sonó el silbato de Facundo Tello en el Bosque y tras el festejo lógico, miles de los hinchas que planean estar presentes para alentar en la final, reaccionaron en coincidencia: "Otra vez Santiago del Estero".

Si bien está claro que el Madre de Ciudades le cae cómodo -deportivamente hablando- al Pincha (dos finales a Vélez en 2024), es un viejo conocido el tema de las dificultades que representa para los hinchas viajar a Santiago del Estero.

Los vuelos diarios son escasos y si bien se van agregando extras, salen a precios por encima de el triple de lo normal. A eso hay que sumarle que la estadía está más que complicada.

Desde hoy y hasta el domingo 14, Santiago es sede del arranque de la séptima temporada de la FIH Pro League, el torneo que reúne a la élite del hockey internacional. Por ese evento, los hoteles están ocupados en su totalidad.

Más allá de los vuelos charters que surjan y que serán casi exclusivos para quienes dispongan de un monto elevado para abonarlo, la vía terrestre volverá a ser la opción inevitablemente elegida.

Al igual que como ocurriera en 2024 para la Final de lo era la Copa de la Liga, se espera una caravana de micros importante.

Por estas horas se está definiendo la modalidad. El año pasado se organizó en conjunto entre club y filiales, para poder buscar el mejor precio posible para el bolsillo de los hinchas.

En cuanto al viaje, el micro de larga distancia (particular) aparece como una opción directa desde La Plata hacia Santiago del Estero, aunque con 21 horas de recorrido. Cada pasaje cuesta $71.400, lo que ya representa un desembolso considerable para quienes viajen en grupo o familia. Para quienes eligen auto, el trayecto tiene 1200 kilómetros por tramo y demanda entre 12 y 13 horas de manejo continuo. Entre ida y vuelta son 2400 kilómetros y un consumo estimado de 118 a 120 litros por tramo: en total, alrededor de 350 mil pesos en combustible, sin contar peajes ni eventuales paradas.

El calor, el otro rival

En los últimos días, Santiago del Estero registró temperaturas muy altas, ya que hubo más de 38 grados y también sensaciones térmicas que superaron los 40.

Para la próxima semana, donde el partido será el gran plato fuerte, se esperan temperaturas muy altas. Sobre todo, para el horario en el que se jugará este gran partido. Más allá de que tanto la AFA como la Liga Profesional señalaron que la sede no se moverá y que se cumplirá con lo pautado tiempo atrás, habrá que ver si hay algún pedido oficial.

La venta de entradas

Las entradas se venden desde hoy a la tarde a través de Deportick. Para Estudiantes, la Popular Sur tendrá un valor de $50.000 para socios y $90.000 para no socios; mientras que la Platea Oeste Sur costará $80.000 para socios y $120.000 para no socios. La preventa exclusiva para clientes de Naranja X abrirá este martes 9 a las 18, y el miércoles 10, también desde las 18, será el turno de los socios albirrojos. Para ingresar al estadio se exigirá únicamente el DNI físico (no habrá acceso con comprobantes ni versiones digitales). 

