Policiales |ALLANAMIENTO EN CABA

Arrestan a una azafata por contrabando de diamantes

13 de Agosto de 2025 | 04:59
Una azafata de 64 años, tripulante de cabina de la empresa Aerolíneas Argentina, fue detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, al estar imputada por intentar contrabandear joyas, relojes y celulares.

Fuentes del caso informaron, además, que el hecho se produjo durante los controles de rutina en el preembarque del vuelo N° 1304 de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, Estados Unidos. Mediante una inspección con rayos X, los oficiales detectaron en el equipaje de mano de la tripulante sospechosos objetos.

Se indicó luego que al revisar sus pertenencias, encontraron joyas, relojes y monedas de color dorado. Al ser consultada sobre la procedencia de estos, la mujer afirmó que una persona le había ofrecido transportarlos a cambio de una suma de dinero.

Posteriormente, se citó, fue inspeccionada la valija despachada en bodega, donde se hallaron 10 teléfonos celulares de alta gama, que la azafata dijo transportar para su reparación.

Una verificadora de la Aduana elaboró un informe que confirmó que varios de los objetos dorados eran de oro, con un valor estimado en 47.000 dólares. Además, se determinó que una cadena plateada era de oro blanco con incrustaciones de diamantes y que los relojes eran originales de una marca de lujo.

Al día siguiente, efectivos de la PSA realizaron un allanamiento en CABA, donde secuestraron un celular, 93.920 dólares y 15.730 euros.

El rechazo que hizo ruido a la comisión investigadora

Llamaron del banco, pero eran gitanos: un detenido tras el violento robo a una jubilada en La Plata
+ Comentarios

