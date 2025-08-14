Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |FUE APROBADO EN DIPUTADOS. AHORA, EL SENADO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA

Avanza en el Congreso uruguayo el proyecto sobre muerte asistida

14 de Agosto de 2025 | 03:19
Edición impresa

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones, tras un extenso y vehemente debate de la norma que ahora pasa a discusión a una comisión del Senado.

Catorce horas de debate parlamentario culminaron con la aprobación del texto impulsado por el Frente Amplio (izquierda gobernante), que contó con la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha.

El proyecto se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra sobre un total de 99 diputados.

Ser mayor de edad, psíquicamente apto transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”, son algunos de los requisitos que el médico deberá tener en cuenta cuando un paciente pida su intervención para acabar con su vida.

Asimismo, el paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos.

“Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, resaltó Luis Gallo, diputado del FA, al defender el proyecto.

LE PUEDE INTERESAR

Alertan sobre el “riesgo de influencia china”

LE PUEDE INTERESAR

Cuba y el camino hacia el centenario de Fidel Castro

Mientras que el también frenteamplista Federico Preve destacó que la aprobación de la norma devolvería al país al sitial “de referente de derecho” internacional, recordando que el país sudamericano fue desde principios del siglo pasado pionero en aprobar leyes sociales. “Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial”, señaló Preve, enumerando leyes como la regulación del mercado de cannabis y matrimonio igualitario aprobadas durante el gobierno del fallecido José Mujica (2010-2015) y más atrás leyes con leyes como la de voto femenino.

De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría en América el camino de Colombia que en 1997 legalizó la eutanasia. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que la norma se aplicara por casi dos décadas en ese país.

 

En la opinión pública la idea de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora local Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Según la encuesta, un 62% de los uruguayos está a favor y apenas un 24% en contra.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de El Mundo

Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski

Polémica: Perú promulgó una ley de amnistía para policías y militares

Alertan sobre el “riesgo de influencia china”

Cuba y el camino hacia el centenario de Fidel Castro
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Policiales
Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La casa del terror y una prueba que salió a la luz

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla