Otro camión de residuos participó de un embiste trágico en Los Hornos

Otra vez un camión de la empresa a cargo de la recolección de residuos domiciliarios en La Plata quedó involucrado en un accidente de fatales consecuencias.

Fuentes policiales confirmaron que, en la mañana de ayer, uno de los vehículos recolectores de la firma Esur atropelló a un hombre de 83 años, identificado como Manuel Coria, en la calle 60 entre 165 y 166 de Los Hornos. El resultado fue el peor de todos.

Las circunstancias en que se produjo el terrible episodio son todavía materia de la investigación policial y judicial.

Sucede que, siempre a decir de voceros ligados al caso, “algunos testigos habrían asegurado que la víctima se arrojó deliberadamente al paso del camión de residuos”.

Cabe señalar que familiares y allegados al jubilado descartaron de plano la hipótesis de que se haya suicidado.

Lo cierto es que el hombre quedó tendido en el piso, se aseguró que consciente, pero con gravísimas heridas, que horas después provocaron su deceso en el hospital de la localidad de Romero, hasta donde lo había trasladado una ambulancia del SAME. Intervienen la comisaría 3ª y la UFI Nº 12.