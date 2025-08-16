Ladrones desvalijaron una casa en Villa Castells y crece la preocupación

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
La delincuencia que acecha a los vecinos de La Plata se agrava día tras día. Cada vez son más los habitantes de barrios como Villa Castells que, al volver a sus casas o incluso desde el interior de las mismas, sienten la amenaza constante de sufrir un robo. En las últimas horas, esta sensación se convirtió en realidad para una vecina de la zona Norte, quien descubrió que ladrones habían violentado la puerta de su vivienda y sustraído múltiples pertenencias.
Según el parte policial, la denuncia se realizó cuando la víctima recibió mensajes de una vecina alertándola sobre la puerta abierta de su domicilio ubicado en 484 y 13 y sobre el desorden que se encontraba en el interior. Al arribar, constató que habían sido robados diversos objetos, incluyendo electrodomésticos, una bicicleta, frazadas, un horno y ropa, muchos de ellos adquiridos con años de ahorro y trabajo en cooperativa. La mujer manifestó que este hecho le provocó un profundo malestar emocional, reflejando el impacto que este tipo de delitos genera en los habitantes de la región.
La denunciante también relató que, según información obtenida de terceros, podría conocerse la identidad de uno de los presuntos autores, un vecino recientemente mudado al barrio, quien junto a otra persona habría trasladado los bienes robados a su domicilio. La investigación está en curso y se dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho y dar con los responsables.
Entre los objetos sustraídos se encuentran una cocina a gas de dos hornallas con horno, un televisor de 32 pulgadas, una bicicleta roja de rodado 28, varias frazadas de distintos diseños, una almohada inteligente, un secarropas, un horno eléctrico negro, un hornito eléctrico blanco y varias prendas de vestir, incluyendo camperas inflables y una estufa eléctrica de dos velas. Muchos de estos elementos habían sido adquiridos por la víctima con años de esfuerzo y trabajo, lo que hace que la pérdida tenga un fuerte impacto económico y emocional.
