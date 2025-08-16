Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Policiales |DELINCUENCIA SIN FIN EN LA ZONA NORTE DE LA PLATA

Ladrones desvalijaron una casa en Villa Castells y crece la preocupación

Ladrones desvalijaron una casa en Villa Castells y crece la preocupación
16 de Agosto de 2025 | 04:58
Edición impresa

La delincuencia que acecha a los vecinos de La Plata se agrava día tras día. Cada vez son más los habitantes de barrios como Villa Castells que, al volver a sus casas o incluso desde el interior de las mismas, sienten la amenaza constante de sufrir un robo. En las últimas horas, esta sensación se convirtió en realidad para una vecina de la zona Norte, quien descubrió que ladrones habían violentado la puerta de su vivienda y sustraído múltiples pertenencias.

Según el parte policial, la denuncia se realizó cuando la víctima recibió mensajes de una vecina alertándola sobre la puerta abierta de su domicilio ubicado en 484 y 13 y sobre el desorden que se encontraba en el interior. Al arribar, constató que habían sido robados diversos objetos, incluyendo electrodomésticos, una bicicleta, frazadas, un horno y ropa, muchos de ellos adquiridos con años de ahorro y trabajo en cooperativa. La mujer manifestó que este hecho le provocó un profundo malestar emocional, reflejando el impacto que este tipo de delitos genera en los habitantes de la región.

La denunciante también relató que, según información obtenida de terceros, podría conocerse la identidad de uno de los presuntos autores, un vecino recientemente mudado al barrio, quien junto a otra persona habría trasladado los bienes robados a su domicilio. La investigación está en curso y se dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una cocina a gas de dos hornallas con horno, un televisor de 32 pulgadas, una bicicleta roja de rodado 28, varias frazadas de distintos diseños, una almohada inteligente, un secarropas, un horno eléctrico negro, un hornito eléctrico blanco y varias prendas de vestir, incluyendo camperas inflables y una estufa eléctrica de dos velas. Muchos de estos elementos habían sido adquiridos por la víctima con años de esfuerzo y trabajo, lo que hace que la pérdida tenga un fuerte impacto económico y emocional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Una ex vedette iría como diputada nacional

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
Últimas noticias de Policiales

Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata

“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados

Otra joven vida perdida por la inseguridad vial

Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz
Deportes
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
San Lorenzo y Everton se repartieron los puntos
La Ciudad
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Espectáculos
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche
Icardi volvió al fútbol y la China lo festejó
Información General
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla