“Estoy muy contento con el nivel del equipo”

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia en un cierre con fuerte dispersión y sorpresas
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola
VIDEO. Un baño de realidad para Gimnasia, que no pudo meter tercera
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Los números de la suerte del lunes 18 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Tras la victoria ante Gimnasia, el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, elogió el nivel que mostró el equipo en el Bosque pese a haber puesto un equipo alternativo. Se mostró feliz por los juveniles que dijeron presente y por los jugadores que volvieron a sumar minutos: “Tenía confianza en estos jugadores, porque siempre entrenan todos juntos. Todos los días trabajamos. Me pone muy contento por todos los que jugaron, desde los que debutaron hasta los que siempre son alternativas. Tuvimos personalidad y les dije que tengan confianza en el entretiempo. Pudimos tener la efectividad necesaria para ganar el partido”.
Además afirmó que más allá que lo mejor del equipo se vio en el complemento, la primera etapa fue positiva en el funcionamiento: “A pesar de que en la segunda mitad hicimos los goles, hicimos un buen primer tiempo. Estoy muy contento por el esfuerzo de los chicos, el mejor de los problemas es que muchos jugadores estén bien”.
En lo que respecta a los tocados, de cara al partido del jueves ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana, Pellegrino destacó: “Marcelino (Moreno) hoy estuvo en el banco. Pensé que era mejor no arriesgarlo. Me quería centrar más en el partido que en eso. Ramiro (Carrera) también volvió a entrenar”.
También destacó que evaluará estos días a los jugadores, para terminar de definir el equipo que buscará dar vuelta la serie en los octavos de final del certamen continental.
