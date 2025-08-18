Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |MAURICIO PELLEGRINO, DT DE LANUS

“Estoy muy contento con el nivel del equipo”

“Estoy muy contento con el nivel del equipo”

Pellegrino valoró el rendimiento que tuvo Lanús / Fotobaires

18 de Agosto de 2025 | 01:31
Edición impresa

Tras la victoria ante Gimnasia, el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, elogió el nivel que mostró el equipo en el Bosque pese a haber puesto un equipo alternativo. Se mostró feliz por los juveniles que dijeron presente y por los jugadores que volvieron a sumar minutos: “Tenía confianza en estos jugadores, porque siempre entrenan todos juntos. Todos los días trabajamos. Me pone muy contento por todos los que jugaron, desde los que debutaron hasta los que siempre son alternativas. Tuvimos personalidad y les dije que tengan confianza en el entretiempo. Pudimos tener la efectividad necesaria para ganar el partido”.

Además afirmó que más allá que lo mejor del equipo se vio en el complemento, la primera etapa fue positiva en el funcionamiento: “A pesar de que en la segunda mitad hicimos los goles, hicimos un buen primer tiempo. Estoy muy contento por el esfuerzo de los chicos, el mejor de los problemas es que muchos jugadores estén bien”.

En lo que respecta a los tocados, de cara al partido del jueves ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana, Pellegrino destacó: “Marcelino (Moreno) hoy estuvo en el banco. Pensé que era mejor no arriesgarlo. Me quería centrar más en el partido que en eso. Ramiro (Carrera) también volvió a entrenar”.

También destacó que evaluará estos días a los jugadores, para terminar de definir el equipo que buscará dar vuelta la serie en los octavos de final del certamen continental.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Un baño de realidad para Gimnasia, que no pudo meter tercera

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia en un cierre con fuerte dispersión y sorpresas

VIDEO. Un baño de realidad para Gimnasia, que no pudo meter tercera

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Eduardo Domínguez.- “No nos alcanza con 45 minutos buenos”

Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
La Ciudad
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
Los “peques” festejaron a lo grande en Plaza Moreno
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Espectáculos
“La vida de Chuck”: el hombre contiene multitudes
Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”
Priscilla Presley, al horno: la demandan por más de 50 millones
Se celebra el Día del Canto Coral local
El cine argentino, premiado en el prestigioso Festival de Locarno
Política y Economía
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia en un cierre con fuerte dispersión y sorpresas
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla