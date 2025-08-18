“Estoy muy contento con el nivel del equipo”

Tras la victoria ante Gimnasia, el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, elogió el nivel que mostró el equipo en el Bosque pese a haber puesto un equipo alternativo. Se mostró feliz por los juveniles que dijeron presente y por los jugadores que volvieron a sumar minutos: “Tenía confianza en estos jugadores, porque siempre entrenan todos juntos. Todos los días trabajamos. Me pone muy contento por todos los que jugaron, desde los que debutaron hasta los que siempre son alternativas. Tuvimos personalidad y les dije que tengan confianza en el entretiempo. Pudimos tener la efectividad necesaria para ganar el partido”.

Además afirmó que más allá que lo mejor del equipo se vio en el complemento, la primera etapa fue positiva en el funcionamiento: “A pesar de que en la segunda mitad hicimos los goles, hicimos un buen primer tiempo. Estoy muy contento por el esfuerzo de los chicos, el mejor de los problemas es que muchos jugadores estén bien”.

En lo que respecta a los tocados, de cara al partido del jueves ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana, Pellegrino destacó: “Marcelino (Moreno) hoy estuvo en el banco. Pensé que era mejor no arriesgarlo. Me quería centrar más en el partido que en eso. Ramiro (Carrera) también volvió a entrenar”.

También destacó que evaluará estos días a los jugadores, para terminar de definir el equipo que buscará dar vuelta la serie en los octavos de final del certamen continental.