El Decano le arruinó la fiesta al Verde sobre el final

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
En un encuentro electrizante, Sarmiento y Atlético Tucumán protagonizaron un partidazo en el Estadio Eva Perón de Junín, donde igualaron 2-2 por la quinta fecha del Torneo Clausura.
El Verde comenzó ganando desde temprano con el gol de Joaquín Ardaiz a los 6 minutos del primer tiempo. Con las cosas a su favor, el elenco local se adueñó del juego y en el cierre de la primera mitad el delantero facturó por duplicado.
Por su parte en el complemento, el rendimiento comenzó a mermar y todo indicaba que Sarmiento iba sumar su segunda victoria consecutiva, pero nunca hay que cantar victoria antes del final. En este sentido, a falta de 3 minutos para que concluya el juego Mateo Coronel descontó para el Decano, dejándolo al tiro del empate.
De esta forma, entrada la noche en Junín, la misma cayó por completo en Sarmiento, ya que en la última jugada del partido, Carlos Auzqui contradijo al tango, y en el tiro del final marcó la igualdad de Atlético Tucumán, que con este empate alcanzó el octavo puesto del grupo B, que le permite ingresar a los playoff del campeonato.
