FINAL DE LA B

Curuzú y For Ever, por el otro ascenso a primera

Curuzú y For Ever, por el otro ascenso a primera
17 de Diciembre de 2025
Un nuevo miércoles movidito para el fútbol de ascenso de la Liga Amateur, donde otros dos equipos pondrán toda la carne en el asador en procura de conseguir el segundo ascenso que otorga la Primera B. Curuzú Cuatiá, que perdió en el partido final contra Peñarol Infantil, tendrá esta tarde una segunda chance de regresar a la máxima categoría liguista, cuando a partir de las 17:30, en cancha de Nueva Alianza, enfrente a For Ever, uno de los grandes de la Liga, que también desea volver a la élite del fútbol local.

Los “portugueses” han demostrado ser un equipo de oficio, con una base de buenos jugadores que apostó a devolverle al club el lugar que supo tener durante varios años y que esta tarde intentará ascender después de tres años (había descendido en 2023).

Y el pasado sábado estuvieron cerca del tan ansiado ascenso, pero en un duelo reñido, no pudieron en los penales frente a Peñarol. Más allá del golpe, saben que están ante una nueva gran posibilidad de cumplir el objetivo.

Mientras que el Mondonguero, histórico club de la Liga Amateur y con enormes pergaminos, buscará la forma de quebrar varios años de sequía y retornar a Primera División, desde 2016.

For Ever, que a lo largo de la temporada fue el equipo que más puntos logró (terminó primera en la Tabla Anual), por lo que se ganó el derecho a jugar la final por el segundo ascenso. Sin dudas, fue uno de los equipos más regulares de la temporada liguista.

En caso de que haya empate en los noventa minutos, se ejecutarán penales hasta determinar al ganador. El que pierda tendrá una tercera chance de ascender, cuando dispute la Promoción con el Círculo Cultural Tolosano.

UNIDOS, CON LA MENTE EN EL REGIONAL

Unidos de Olmos se prepara para el duelo de vuelta por le tercera ronda del Regional Amateur 2025. Tras adueñarse del primer partido como local por 3-1 ante Atlético Baradero, deberá defender su ventaja el domingo a las 17 horas en la localidad bonaerense. Cabe destacar que será su último partido del año, ya que en caso de avanzar en el torneo, recién jugará en 2026.

PRUEBAS EN EVERTON

El Decano, en su afán de reforzar los planteles que participan en AFA, realizará dos días de pruebas, en el predio de 7 y 629.

Hoy, a partir de las 17:30, las pruebas estarán destinadas a chicos de las categorías 2012/13/14 y 15. También categorías 2008/09.

En tanto que mañana, en el mismo horario y lugar, se llevarán a cabo pruebas para las categorías 2008/09.

 

