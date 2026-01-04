Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Arturo seguí y Melchor Romero concentraron, en pocas horas, escenas de máxima tensión

La violencia se impone: hartazgo, ira y un clima social al rojo vivo

Disturbios y situaciones de alto riesgo marcaron el comienzo de 2026 en La Plata y dejaron al descubierto una bronca acumulada y una tensión que se expresó en escenas que por poco no terminaron en tragedia

4 de Enero de 2026 | 03:14
Edición impresa

El 2026 apenas dio sus primeros pasos y La Plata ya parece caminar sobre brasas. No es solo el calor sofocante, casi insoportable, con térmicas que rozaron los 40 grados. Hay otra temperatura que subió de golpe, una que no se mide con termómetros pero se siente en el aire, en las calles, en las piedras que vuelan y en los patrulleros que llegan a apagar incendios que no siempre son de fuego. En las últimas 72 horas, la ciudad fue escenario de episodios de furia extrema que, de milagro, no terminaron en tragedia, pero dejaron heridos, detenidos y una sensación inquietante: algo se desbordó.

El comienzo del año encontró a barrios enteros atravesados por la bronca, la indignación y una violencia difícil de contener. Escenas de barbarie que no surgieron de la nada, sino que parecen brotar de un hartazgo acumulado, de una convivencia social cada vez más frágil. Arturo Seguí y Melchor Romero fueron, en estas horas iniciales de enero, dos nombres que resumieron ese clima espeso, denso, cargado de tensión.

En Arturo Seguí, la noche del viernes se volvió irrespirable. Un presunto abuso sexual contra una nena de cinco años encendió una mecha que explotó con fuerza. La indignación se transformó en pueblada. Vecinos y allegados, desbordados por la bronca, rodearon la casa de uno de los acusados con una idea fija: hacer justicia por mano propia. Hubo intentos de incendio, corridas, gritos, un auto prendido fuego y una postal que se repite cada vez más seguido: la policía interponiéndose como último dique entre la furia colectiva y una tragedia irreversible.

Las balas de goma buscaron dispersar lo que ya era una marea enardecida. No alcanzaron los pedidos de calma ni los operativos. La escena habló por sí sola: una comunidad atravesada por el horror, que reaccionó desde el enojo más primitivo, empujada por el dolor, pero también por una sensación de abandono. El caso judicial sigue su curso, con un detenido y un menor bajo análisis, pero lo que quedó expuesto fue algo más profundo: la violencia como lenguaje inmediato ante el espanto.

Horas después, y a pocos kilómetros, Melchor Romero ofreció otra postal inquietante. Allí, la violencia fue escalando como una pendiente sin freno. Un conflicto vecinal terminó con un joven baleado, una mujer tomada como rehén, machetes en mano, disparos disuasivos, patrulleros atacados a piedrazos y otro auto reducido a chatarra por el fuego. El barrio, todavía dormido, se convirtió en un campo de batalla improvisado, donde la ley pareció diluirse por largos minutos.

El caos fue total. Amenazas, gritos, corridas. Una mujer ensangrentada usada como escudo humano, una escena que parece sacada de una ficción oscura pero ocurrió a plena madrugada. Siete personas terminaron detenidas. Otra vez, la tragedia pasó cerca.

No son hechos aislados. Tampoco simples episodios policiales. Son señales. El arranque del año dejó al descubierto una sociedad crispada, con reacciones cada vez más violentas, donde los conflictos escalan sin mediaciones y la paciencia parece agotada. El calor extremo puede ser un factor, pero no explica todo. Hay algo más ardiendo debajo: miedos, broncas acumuladas que encuentran salida en la confrontación directa.

La pregunta que queda flotando por estas horas, pesada como el aire caliente de estos días, es si estos episodios serán una advertencia temprana o el anticipo de un tiempo todavía más áspero.

 

 

Multimedia

EN ARTURO SEGUÍ VECINOS REPUDIARON UN CASO DE ABUSO SEXUAL CONTRA UNA MENOR / EL DIA

EN MELCHOR ROMERO HUBO UN HERIDO DE BALA Y SIETE DETENIDOS TRAS UN CONFLICTO VECINAL

