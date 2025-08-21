La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre

La CGT puso fecha para elegir a sus nuevas autoridades. Será el 5 de noviembre, pocos días después de las elecciones nacionales, según indicaron fuentes sindicales.

Si bien la convocatoria viene rodeada de una disputa entre sectores dialoguistas y opositores al Gobierno para definir el perfil de la nueva conducción, nadie por ahora apuesta a la ruptura.

A fin de año se acaba el mandato de la actual conducción de Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Octavio Argüello (camionero), quienes ya anunciaron que no buscarán la reelección.

Ya a principios de abril Daer, quien integra al igual que Acuña la conducción desde 2016, había anunciado que “después de 9 años al frente de la CGT tenemos que generar un recambio”. Ahora falta definir cómo será.

El primer paso rumbo al cambio de autoridades se concretará el 27 de este mes en el camping de SETIA, en Ezeiza. Allí, los popes cegetistas podrían avanzar sobre el futuro de la CGT.

La intención es definir cuál será el formato de conducción, si continuar con el triunvirato o volver al unicato. Y otra cuestión central: quiénes serán los nombres que lideren el recambio.

Ya con eso acordado, el 28 de agosto se reunirá el Consejo Directivo para llamar al Comité Central Confederal, paso previo para convocar al Congreso que elegirá a las nuevas autoridades de la CGT. Será el 5 de noviembre, pocos días después de las elecciones nacionales de medio término.

El debate está abierto. Hay sectores que piden una oposición más firme en relación al Gobierno como el líder de la UOM, Abel Furlán, cercano a Cristina Kirchner y actual responsable sindical del Partido Justicialista Nacional.

Furlán quiere un unicato en la conducción, pero no es el único. Hay otros sectores que proponen ese mismo formato, pero sin perder el diálogo con el Gobierno. Es el caso de Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Armando Cavalieri (Comercio) y Jorge Sola (Seguros). Éste último se postula abiertamente para ser el nuevo secretario general de la CGT.