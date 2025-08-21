Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad
Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El dólar oficial cerró otra vez arriba de los $1.300 y cayeron bonos y acciones
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
“No podemos naturalizar la idea de destruir al Estado”, dijo Kicillof
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
En Arturo Seguí talaron un árbol añejo y generó un conflicto vecinal
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En la jornada en la que el Gobierno sufrió un duro revés en el Congreso (ver página 6), el dólar oficial subió ayer por primera vez en 13 jornadas y volvió a superar los $1.300. En tanto que los bonos en dólares y las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron hasta un 8,5%, después de haber arrancado la jornada en alza.
En el plano cambiario, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, avanzó $8,5 hasta llegar a $1.301. Mientras que el dólar minorista quedó a $1.317,84 para la venta en el promedio de entidades financieras que releva el Banco Central.
Por su parte, en el Banco Nación subió $5, a $1.315.
En cuanto a los paralelos, el MEP terminó con una suba del 1% a $1.309,60; el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo con una del 0,5%, a $1.311,61. En cambio, el dólar blue bajó $5 para cerrar $1.335, en el marco de un clima de relativa calma previo al proceso electoral.
Sin embargo, “en la medida que se liberen pesos y eso lleve las tasas a la baja, el tipo de cambio podría subir nuevamente dado que, además, existen factores que deberían presionarlo, como la menor liquidación de dólares por parte del agro”, advirtió la economista Marianela Gayá, que además pidió prestar atención a las elecciones de medio término del 7 de septiembre en la Provincia y del 26 de octubre en todo el país. “Intuimos que en septiembre la volatilidad continuará”, anticipó.
Además, los contratos de dólar futuro se pactaron con mayoría de subas. El mercado considera que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.318, y que en diciembre llegará hasta los $1.505.
LE PUEDE INTERESAR
Un dato dispara alarmas en Provincia
LE PUEDE INTERESAR
La CGT puso fecha para elegir su nueva conducción: el 5 de noviembre
Por otro lado, en la bolsa de Nueva York las acciones argentinas cerraron con mayoría de bajas de la mano de Bioceres (-8,5%); Edenor (-5,7%), Telecom e YPF (-1,8% ambas).
También en la bolsa porteña el S&P Merval cedió un 0,5% hasta los 2.081.951,07 puntos básicos, mientras que medido en dólares perdió un 0,9% a 1.587 puntos.
En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares sufrieron caídas de hasta más de 2%, encabezados por el Global 2041 (-2,6%), Bonar 2029 (-2,5%) y el Bonar 2041 (-2,4%).
No obstante, el riesgo país cerró en 700 puntos, su registro más baja desde el 10 de julio. Sin embargo, se esperaba un incremento tras el fuerte desplome de los bonos argentinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí