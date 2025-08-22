Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes |Derrotó 2-0 a botafogo

Liga de Quito eliminó al último campeón

Liga de Quito eliminó al último campeón

Liga de Quito, a cuartos

22 de Agosto de 2025 | 02:29
Edición impresa

Con goles de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray (de penal), Liga de Quito se impuso 2-0 en su estadio, consiguiendo un marcador global de 2-1 que le aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo continental.

De esta manera el último campeón de la Copa Libertadores se despidió de manera prematura en los octavos de final. No fue buena la competencia del Fogao que terminó siendo segundo del grupo A pero no pudo superar a los ecuatorianos que en la altura de Quito se hacen realmente fuertes.

De esta manera Liga será el rival de San Pablo, jugando primero en Ecuador y luego en el Morumbí. Ambos equipos van por la llave de Palmeiras.

El partido tuvo a la Liga como dominador pero se definió con un claro penal que sancionó Facundo Tello.

De esta manera se acabó el sueño de campeonar del exjugador de Estudiantes Joaquín correa, uno de los refuerzos del plantel que tuvo muchos cambios antes y durante la Copa, entre ellos su entrenador: Davide Ancelotti reemplazó a Renato Paiva.

Síntesis

Liga de Quito (2): Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Ricardo Ade, Richard Mina, Carlos Gruezo; Bryan Ramírez, José Quintero, Fernando Cornejo, Gabriel Villamíl; Jeison Medina y Lisandro Alzugaray. DT: Tiago Nunes.

LE PUEDE INTERESAR

Godoy Cruz no tuvo milagro y quedó eliminado

LE PUEDE INTERESAR

Lanús, entre los ocho mejores de la Sudamericana

Botafogo (0): John Victor; Vitinho, Alexander Barboza, Marçal, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas , Jefferson Savarino, Allan; Matheus Martins y Artur. DT: Davide Ancelotti.

Goles: PT: PT 7’ G. Villamil (LDQ). ST: 15’ L. Alzugaray (LDQ), de penal.

Cambios: ST 16’ Newton por Allan (B), Arthur Cabral por Marlon Freitas (B), 22’ A. Montoro por Artur (B), J. Correa por J. Savarino (B) , 30’ Jeffinho por Matheus Martins (B); 33’ Y. H. Erique Villigua por L. Alzugaray (LDQ), A. Cabeza por J. Medina (LDQ), 39’ G. F. Allala Menendez por B. J. Ramirez Leon (LDQ).

Cancha: Casablanca de Quito. Árbitro: Facundo Tello.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

VIDEO. El día después de la barbarie

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”
Últimas noticias de Deportes

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

VIDEO. El día después de la barbarie

La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
La Ciudad
Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
Política y Economía
VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno
Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”
La Provincia anunció medidas para las Pymes
Campañas teñidas de localismos y con un PJ que no termina de unirse
Un escándalo de coimas incómoda parte del capital simbólico del Gobierno
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla