Liga de Quito eliminó al último campeón

Con goles de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray (de penal), Liga de Quito se impuso 2-0 en su estadio, consiguiendo un marcador global de 2-1 que le aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo continental.

De esta manera el último campeón de la Copa Libertadores se despidió de manera prematura en los octavos de final. No fue buena la competencia del Fogao que terminó siendo segundo del grupo A pero no pudo superar a los ecuatorianos que en la altura de Quito se hacen realmente fuertes.

De esta manera Liga será el rival de San Pablo, jugando primero en Ecuador y luego en el Morumbí. Ambos equipos van por la llave de Palmeiras.

El partido tuvo a la Liga como dominador pero se definió con un claro penal que sancionó Facundo Tello.

De esta manera se acabó el sueño de campeonar del exjugador de Estudiantes Joaquín correa, uno de los refuerzos del plantel que tuvo muchos cambios antes y durante la Copa, entre ellos su entrenador: Davide Ancelotti reemplazó a Renato Paiva.

Síntesis

Liga de Quito (2): Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Ricardo Ade, Richard Mina, Carlos Gruezo; Bryan Ramírez, José Quintero, Fernando Cornejo, Gabriel Villamíl; Jeison Medina y Lisandro Alzugaray. DT: Tiago Nunes.

Botafogo (0): John Victor; Vitinho, Alexander Barboza, Marçal, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas , Jefferson Savarino, Allan; Matheus Martins y Artur. DT: Davide Ancelotti.

Goles: PT: PT 7’ G. Villamil (LDQ). ST: 15’ L. Alzugaray (LDQ), de penal.

Cambios: ST 16’ Newton por Allan (B), Arthur Cabral por Marlon Freitas (B), 22’ A. Montoro por Artur (B), J. Correa por J. Savarino (B) , 30’ Jeffinho por Matheus Martins (B); 33’ Y. H. Erique Villigua por L. Alzugaray (LDQ), A. Cabeza por J. Medina (LDQ), 39’ G. F. Allala Menendez por B. J. Ramirez Leon (LDQ).

Cancha: Casablanca de Quito. Árbitro: Facundo Tello.