Liga de Quito eliminó al último campeón

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
El dólar oficial tuvo una suba de 10 pesos y el blue cotizó a la baja
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con goles de Gabriel Villamil y Lisandro Alzugaray (de penal), Liga de Quito se impuso 2-0 en su estadio, consiguiendo un marcador global de 2-1 que le aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo continental.
De esta manera el último campeón de la Copa Libertadores se despidió de manera prematura en los octavos de final. No fue buena la competencia del Fogao que terminó siendo segundo del grupo A pero no pudo superar a los ecuatorianos que en la altura de Quito se hacen realmente fuertes.
De esta manera Liga será el rival de San Pablo, jugando primero en Ecuador y luego en el Morumbí. Ambos equipos van por la llave de Palmeiras.
El partido tuvo a la Liga como dominador pero se definió con un claro penal que sancionó Facundo Tello.
De esta manera se acabó el sueño de campeonar del exjugador de Estudiantes Joaquín correa, uno de los refuerzos del plantel que tuvo muchos cambios antes y durante la Copa, entre ellos su entrenador: Davide Ancelotti reemplazó a Renato Paiva.
Liga de Quito (2): Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Ricardo Ade, Richard Mina, Carlos Gruezo; Bryan Ramírez, José Quintero, Fernando Cornejo, Gabriel Villamíl; Jeison Medina y Lisandro Alzugaray. DT: Tiago Nunes.
LE PUEDE INTERESAR
Godoy Cruz no tuvo milagro y quedó eliminado
LE PUEDE INTERESAR
Lanús, entre los ocho mejores de la Sudamericana
Botafogo (0): John Victor; Vitinho, Alexander Barboza, Marçal, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas , Jefferson Savarino, Allan; Matheus Martins y Artur. DT: Davide Ancelotti.
Goles: PT: PT 7’ G. Villamil (LDQ). ST: 15’ L. Alzugaray (LDQ), de penal.
Cambios: ST 16’ Newton por Allan (B), Arthur Cabral por Marlon Freitas (B), 22’ A. Montoro por Artur (B), J. Correa por J. Savarino (B) , 30’ Jeffinho por Matheus Martins (B); 33’ Y. H. Erique Villigua por L. Alzugaray (LDQ), A. Cabeza por J. Medina (LDQ), 39’ G. F. Allala Menendez por B. J. Ramirez Leon (LDQ).
Cancha: Casablanca de Quito. Árbitro: Facundo Tello.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí